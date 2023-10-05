كلب ضال يعض مسنة و7 أطفال في مصر

الوكيل الاخباري- تسبب كلب ضال بمحافظة الدقهلية في مصر، بإصابة 8 أشخاص بينهم 7 أطفال بجروح متفرقة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.



وشهد مركز الكردي في محافظة الدقهلية بمصر، حادث إصابة الكلب المسعور لـ 7 أطفال ومسنة وتم نقلهم جميعا للمستشفى.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مستشفى ميت سلسيل المركزي بوصول 8 أشخاص 6 منهم مصابون بعقر كلب.



وانتقل رجال المباحث على جناح السرعة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة 7 أطفال ومسنة تبلغ 62 عاما، وجميعهم مقيمون بالكردي، ومصابون بجروح متفرقة وتم تحرير محضر بالواقعة.

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روسيا اليوم