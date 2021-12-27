كلب ينهش وجه طفل في استراليا

الوكيل الإخباري - أصيب طفل بالغ من العمر 5 سنوات، وجدته بجروح بالغة بعد أن هاجمهم كلبهم بشكل مفاجئ أثناء احتفالهم بعيد الميلاد في استراليا في واقعة غريبة.

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ووفق ما نشرت صحيفة " ديلي ستار"، فإن طفلاً يبلغ من العمر 5 سنوات تعرض لهجوم دامي و شرس من الكلب الخاص بأسرته في صباح يوم أمس في الحادية عشرة صباحا أثناء التحضير للاحتفال بعيد الميلاد.





و بحسب ما ورد في الصحيفة، كان الكلب يسير بهدوء و كان الطفل الصغير يلعب مع الكلب، إلا أن الكلب بصورة مفاجئة قام بنهش الطفل من الجزء الخاص بالرقبة وكاد أن ينهي حياته .



وأشارت جدة الطفل إلى أنها صدمت من ذلك المشهد، وقامت سريعا لإنقاذ حفيدها من أنياب الكلب المفترس، و لكنه أصابها أيضا بجروح ولكن كانت بسيطة.



جدير بالذكر أن الجيران تمكنوا من السيطرة على الكلب فيما بعد، ولكن بعد أن أصاب أكثر من 4 أشخاص، و قاموا باستدعاء الإسعاف إلى المكان لنقل المصابين.

المصدر - البيان