كيت ميدلتون تُظهر جانب الأمومة وتحتضن طفلة حديثة الولادة - صورة

تحدثت "كيت" مع "سيلفيا نوفاك"، التي ولدت ابنتها "بيانكا" قبل موعدها بستة أسابيع. سألت الأم "كيت" عما إذا كانت ترغب في حمل الطفلة، حينها غلب على "كيت" طابع الأمومة ورحبت وقالت للسيدة: "هل يجوز لي ذلك؟" قبل أن تحتضن "بيانكا" بين ذراعيها.
استمعت "كيت" أيضاً إلى كيفية تنفيذ الموظفين لخطة للأمهات للعمل مع نفس الفريق من القابلات طوال فترة حملهن قبل قضاء بعض الوقت في وحدة رعاية الأطفال الخاصة بالمستشفى، والتي توفر رعاية متخصصة للأطفال حديثي الولادة للأطفال الصغار والأطفال المبتسرين.
قابلت عائلة كانت تدعمها الوحدة، وهي واحدة من العائلات القليلة التي تسمح للأمهات بالبقاء بالقرب من أطفالهن في جميع الأوقات مع مرافق النوم. يشجع الموظفون أيضاً الآباء على المشاركة في رعاية أطفالهم قدر الإمكان- بما في ذلك الاستحمام والتغذية وتغيير الحفاضات- مما يسمح للطفل والآباء بالارتباط.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة