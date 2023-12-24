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الأحد، 24-12-2023 12:42 م

كيف يمكن أن يؤثر موسم البرد على سلوكياتنا؟

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الوكيل الإخباري - في معظم أنحاء نصف الكرة الشمالي، يعني الشتاء درجات حرارة أكثر برودة وأياما أقصر، لكن الأمر قد يتعدى ذلك لدى البعض بشكل يؤثر على حياتهم اليومية.

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وتشير مجموعة من الأبحاث في علم النفس والمجالات ذات الصلة إلى أن الشتاء يجلب بعض التغييرات العميقة في طريقة تفكير الناس وشعورهم وتصرفاتهم.

 

وقد ارتبطت بعض تأثيرات الشتاء بعوامل وممارسات ثقافية، في حين أن البعض الآخر يعكس على الأرجح الاستجابات البيولوجية الفطرية لأجسامنا لظروف الأرصاد الجوية والبيئية المتغيرة.

كآبة الشتاء وقيلولة الشتاء الطويلة
مع قصر الأيام، يعاني الكثيرون من أحد أشكال الاكتئاب ويعرف باسم الاضطراب العاطفي الموسمي (أو SAD).

ويميل أولئك الذين يعانون من الاضطراب العاطفي الموسمي إلى الشعور باليأس، وانخفاض الدافع للمشاركة في الأنشطة التي يستمتعون بها بشكل عام، والخمول. وحتى أولئك الذين لا يستوفون العتبة السريرية لهذا الاضطراب فقد يشهدون زيادة في أعراض القلق والاكتئاب.


زيادة الوزن

من المعروف أن فصل الشتاء هو الوقت من العام الذي يكتسب فيه الكثيرون وزنا إضافيا. وتشير الأبحاث إلى أن الأنظمة الغذائية تكون في أسوأ حالاتها، ومحيط الخصر في أكبر حالاته، خلال هذا الفصل.


وفي الواقع، وجدت مراجعة حديثة للدراسات حول هذا الموضوع أن متوسط زيادة الوزن في موسم العطلات يبلغ نحو 0.5 إلى 1.3 كم، فضلا عن أن أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة يميلون إلى اكتساب المزيد.

التركيز والاهتمام
 
وجدت الدراسات أنه خلال هذا الوقت من العام، قد يكون من الأسهل على الأشخاص الانتباه في المدرسة أو العمل. وتوصل علماء الأعصاب إلى أن الأداء في المهام التي تقيس الاهتمام المستمر كان أفضل خلال فصل الشتاء.


وتشير الأبحاث إلى أن التغيرات الموسمية في مستويات السيروتونين والدوبامين الناتجة عن التعرض الأقل لضوء النهار قد تساعد بتفسير التحولات في الوظيفة الإدراكية خلال فصل الشتاء.


العطاء
تميل معدلات العطاء الخيري إلى إظهار زيادة كبيرة في هذا الوقت من العام. ويصبح الناس أكثر سخاء في تقديم الإكراميات. ومن المحتمل ألا يكون هذا الاتجاه بسبب المناطق الثلجية أو الأيام المظلمة، ولكنه بدلا من ذلك ربما يكون استجابة لقيم الإيثار المرتبطة بعطلات الشتاء التي تشجع سلوكيات مثل الكرم.

 

لبنان 24

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