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الإثنين، 03-10-2022 10:49 ص

لأول مرة بعد كورونا.. إسبانيا تقيم مسابقة الهرم البشري - صور

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الوكيل الإخباري - أقامت مدينة تاراجونا الإسبانية مسابقة الهرم البشري الشهيرة للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19).

وتحاول الفرق المشاركة في تلك المسابقة بناء أبراج بأجسام الأشخاص تصل إلى 10 مستويات للحصول على لقب «أفضل قلاع».

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وعادة ما يقام هذا الحدث الشعبي كل عامين في ساحة مصارعة الثيران السابقة في المدينة المتوسطية.

وكان الفائزون هذا العام رياضيين من فيلافرانكا، وهي مدينة تشتهر بأهرامها البشرية.

 

وهذه العادة لها تقليد طويل في كتالونيا شمال شرقي إسبانيا، حيث تعد الأبراج البشرية جزءاً من العديد من معارض المدينة، كما منحتها اليونسكو وضع التراث الثقافي غير المادي.

 


 



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