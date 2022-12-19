الوكيل الإخباري - تحدث زخات النيازك عندما تمر الأرض عبر تيار ناتج عن حطام المذنب. يشرح عالم الفلك النيزكي في وكالة ناسا بيتر جينيسكنز كل ما تحتاج لمعرفته حول هذه الظاهرة الكونية، وكيف يمكن رؤية تلك النيازك المتساقطة من السماء دون أي معدات مثل المناظير والتلسكوبات.

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غالبًا ما يتحدث الناس عن احتراق النيازك، لكنها لا تحترق حقًا.



فهي تتصادم مع الغلاف الجوي، وتؤدي هذه الاصطدامات مع الجزيئات إلى تسخين الجزيء وتذويبه.



الأنواع الكبيرة حقًا تترك وراءها ذيلًا من قطرات الذوبان، تتصادم الذرات والجزيئات مع الغلاف الجوي، وتلك الاصطدامات تخلق هذا الضوء الساطع.

لا تحتاج أي منظار أو تلسكوب.. شاهد كيف يمكنك رؤية زخات النيازك المتساقطة https://t.co/soT5F8glvS December 18, 2022

CNN

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