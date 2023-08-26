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السبت، 26-08-2023 01:19 م

لحظة انقطاع أسلاك تلفريك معلق بداخله طلاب في باكستان - فيديو

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الوكيل الإخباري - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد من خلاله انقطاع أحد أسلاك عربة تلفريك معلقة في باكستان.

وحوصر سبعة طلاب ومعلمهم، بعد انقطاع أحد السلكيْن الحاملين لعربة تلفريك معلقة على ارتفاع كبير في الجو فوق وادٍ عميق في باكستان.

وعلق الطلاب في التلفريك، بينما كانوا في طريقهم إلى مدرستهم، حيث انقطع أحد السلكين، بينما بدت عربة التلفريك مائلة بشكل خطير ومعلقة بسلك واحد.

وأرسلت السلطات الباكستانية طائرتين “هليكوبتر” لإنقاذ الطلاب من الموت المحقق وإبعادهم عن مصادر الخطر، وذلك بعد أن باءت محاولات إصلاح العطل بالفشل.

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هتون

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