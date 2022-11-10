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الخميس، 10-11-2022 09:44 ص

لم ينتحر! .. عائلة وكيل اللاعبين المصريين تكشف سبب الوفاة

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الوكيل الإخباري - صدمة كبيرة وحالة حزن شديدة خلفتها وفاة وكيل اللاعبين المصري الشهير، حازم الحديدي، إثر سقوطه من شرفة شقته بالطابق العاشر بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

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وتلقت السلطات بلاغاً بوفاة حازم الحديدي وكيل عدد من لاعبي كرة القدم، بعد سقوطه من الطابق العاشر بشارع محيي الدين أبو العز. وأجرت السلطات تحقيقاً فتبين أن الحديدي أقدم على الانتحار.

 

وقالت الأجهزة الأمنية إن الحديدي ألقى بنفسه من الطابق العاشر لمروره بأزمة نفسية. وأشارت التحريات إلى أن المتوفى يعاني من مرض الاكتئاب منذ فترة طويلة ويخضع للعلاج.

كما تبين أنه يقيم بمفرده بعد انفصاله عن زوجته منذ فترة وأنه حاول التخلص من حياته عدة مرات خلال السنوات الماضية، إلا أن أشقاءه نجحوا في إنقاذه حينها لكنه استغل تواجده بمفرده صباح اليوم الأربعاء وقفز من شرفة الشقة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.


ويُعد الحديدي البالغ من العمر 55 عاماً من أكبر وكلاء اللاعبين في مصر، أبرزهم محمد الشناوي لاعب الأهلي، ووليد سليمان المعتزل مؤخراً. وسبق له أن تولى وكالة اللاعبين عصام الحضري وعمرو السولية ومحمد بركات ومحمد ناجي "جدو".

 

 

 العربية 

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