السبت 10-06-2023
الوكيل الاخباري

مصر تحصل على تمويل بـ 700 مليون دولار لشراء الحبوب

السعودية تشهد أكبر مهرجان لسباق الإبل على الإطلاق

الذهب تحت رحمة الفيدرالي والتضخم هل يرتفع أم ينهار؟

شاب ينهي حياته بإطلاق الرصاص على نفسه في عمان

الأمن العام ينعى اللواء الركن المتقاعد سلمان محمد مفلح المعايطة

الزراعة توضح حول ما يشاع عن إغراق السوق بالفواكه والخضار المستوردة

البلقاء التطبيقية تنعى الطالب اسامة الموني

المملكة على موعد مع حالة عدم استقرار جوي الثلاثاء

خيرسون: منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا انخفض بنسبة 3 أمتار خلال يوم

"الغذاء والدواء" تعلن توصيات مؤتمر الدواء الدولي الثالث

السبت، 10-06-2023 04:24 م

لهذا السبب.. مجموعة إندونيسية تطالب السلطات بقطع الإنترنت عن منطقتها

-1413630991


الوكيل الإخباري - طلبت مجموعةُ بادوي للسكان الأصليين في إندونيسيا، قطعَ الاتصال بشبكة الإنترنت عن منطقتها "لتقليل التأثير السلبي للهواتف الذكية والعالم الافتراضي" على أفرادها؛ حسب ما أعلن ممثلون عنها يوم الجمعة.

اضافة اعلان


ويتوزع هذا المجتمع المكوّن من 26 ألف نسمة في مقاطعة بانتين، بجزيرة جاوة، على قسمين: مجموعة هامشية تتبنى جزئيًّا التقنيات الجديدة، وأخرى مركزية تحاول تفادي مخاطر الحياة المعاصرة.


وطالبت المجموعة المركزية في رسالة لها نقلتها الفرنسية، السلطات بقطع شبكة الإنترنت وتحويل هوائيات الاتصالات الموجودة في مكان قريب؛ حتى لا تصل الإشارة إليها.


وبحسب الرسالة: يمكن أن تهدد هوائيات الاتصالات السلكية واللاسلكية المبنية بالقرب من منطقتهم، أسلوب حياة السكان والصحة العقلية للشباب الذين قد يميلون إلى استخدام الإنترنت.


وقال مسؤولون في منطقة ليباك بمقاطعة بانتين: إنهم تلقوا الرسالة الاثنين ووافقوا على التحدث مع وزارة الإعلام الإندونيسية لمحاولة الرد على هذا الطلب.
وذكر بودي سانتوسو، المسؤول في ليباك، الجمعة: "قبل كل شيء، نريد التكيف مع ما يريده أفراد مجتمع بادوي، وعلينا الحفاظ على تقاليدهم ومعارفهم.


ويحتاج السكان في الفئة الهامشية ضمن مجتمع بادوي إلى الإنترنت لإدارة شركات أسّسوها عبر الشبكة، لكن بحسب سانتوسو، تخشى السلطات من نفاذ زوار أو سياح إلى الشبكة ونشر محتوى يعتبرونه غير مناسب لمجتمع بادوي.


واختار مجتمع بادوي المنعزل العيش في الغابة ورفض التكنولوجيا وخدمات المال والتعليم التقليدية.


ويقيم أفراد هذا المجتمع في ثلاث قرى تمتدّ على مساحة أربعة آلاف هكتار، على بعد ساعات بالسيارة من العاصمة جاكرتا.

 

سكاي نيوز

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ap23006160346528_wide-018507611a31001988d896456aaff612c8253ccd-s1400-c100-768x432

شاهد لقطات مرعبة من فوهة بركان ثائر في هاواي

لفلفلفلفل

مشهد يحبس الأنفاس لـ عامل دهسته سيارة ونجا من موت محقق في السعودية

e72bed19766862fc

خطأ فادح يرتكبه الجميع.. لا تخزنوا الحليب في هذا المكان!

elaosboa48109

شاهد لحظة العثور على جثة فتاة إسبانية في مكان غير متوقع بعد 9 سنوات من اختفائها

download-8-3-768x549

مواطنون يسبحون ويلهون في مياه أحد الأودية بعد هطول الأمطار في السعودية - فيديو

download

شاهد صانع 'محتوى' يكشف كيفية تفادي هجوم سمك القرش