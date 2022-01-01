الوكيل الإخباري - قد يكون لزاماً علينا أن ننظر إلى العام الجديد بمزيد من التفاؤل والأمل؛ من أجل حياة أكثر إشراقاً وسعادة، ونعتبره فرصة للتغيير ونقطة فاصلة لأحداث سنة قاسية الظروف مضت في ظل كورونا. إليكِ مجموعة نصائح لاستقبال العام الجديد بتفاؤل وسعادة .

اضافة اعلان

- اكتبي خططك وأهدافك. فقد أثبتت التجارب أنَّ من يكتب أهدافه على ورقة، أو في مفكرة الجوال؛ يشعر بمرور العام بإلزاميّة تطبيق ما تمَّ تدوينه. وتستطيعين العودة إليها كلما لزم الأمر؛ لتضيفي إليها أو تعدّلي عليها، فأنت تحتاجين إلى مرجعية تعودين إليها كلّما شعرت أنّك فقدت بوصلة أهدافك.

- ابدئي العام الجديد بالامتنان: وعليك أن تبحثي عمّا هو جدير بالامتنان في حياتك.

- تقييم السنة الماضية 2021: لتبدئي العام الجديد بنظرة عميقة على أحداث العام الماضي، حددي أهم الخبرات التي اكتسبتها في العام الماضي ولا تنسي النظر إلى الإخفاقات أيضاً؛ هذا التقييم سيساعدك على تحديد أولويات وأهداف السنة الجديدة.

- حدّدي أولوياتك للسنة الجديدة: رتبي سلّم أولوياتك بشكل ملائم ومتوافق مع الخطة الشخصية.

- خصصي وقتاً للنظر في الأمور العالقة من العام الماضي، وحددي ما يجب عليك إنهاؤه بسرعة قبل بداية العام الجديد، وما يجب إعادة النظر في إتمامه أيضاً، وتذكَّري أن بداية العام الجديد الصحيحة ترتكز على إنهاء كل ما علق من السنة الفائتة.

- اكتبي قائمة التأكيدات الإيجابية: وهي عبارات تحفيزية قصيرة تساعدك على برمجة عقلك الباطن لتحقيق أهداف معينة. فكتابة التأكيدات الإيجابية للسنة الجديدة ستساعدك في التركيز المستمر على أهدافك، وعلى خلق الفرص لتحقيق هذه الأهداف.

- اهتمي بمظهرك الخارجي، وأدخلي بعض التعديلات على «إستايل» الملابس والمظهر الخارجي في العام الجديد؛ سيساعدك على البداية الجديدة والدخول في أجواء السنة الجديدة بروح التفاؤل والسعادة.

- رتبي المكان من حولك: قومي بحملة تنظيف لبيتك أو غرفتك، وتخلصي من الأغراض الزائدة واهتمي بإصلاح الأعطال المتراكمة، وغيِّري ديكور بيتك أو غرفتك: فذلك سيمنحك طاقة إيجابية وسيساعدك على الدخول بسرعة في أجواء العام الجديد والخوض مباشرةً في العمل على تنفيذ خططك الشخصية.

- تخلصي من الماضي واستعدي للمستقبل: لتبدئي سنة جديدة في حياتك عليك أن تواجهي الذكريات التي تعرقلك عن المضي قدماً، يجب أن تضعي حدّاً لتأثير الماضي فيك وتبدأي بالاستعداد للمستقبل، والأهم أن تعيشي لحظتك الراهنة وتستمتعي بها وتكوني ممتنة لما هو بين يديك الآن.

- ابدئي سنة جديدة في حياتك باتخاذ قرار مميز، ربما يكون الإقلاع عن عادة سيئة أو العودة للدراسة، أو حتى قرار إنهاء علاقة مزعجة؛ المهم أن يكون قراراً حاسماً وقوياً في حياتك.

- تخلصي من الضغينة في قلبك وحاولي أن تسامحي من أخطأوا بحقِّك؛ فالمسامحة لا تعني أن تتنازلي عن حقِّك عندما تكونين صاحبة حق، لكن المسامحة هي موقف ذاتي يقوم على طرد الكره والحقد من قلبك؛ ليكون عامك الجديد بدايةً جيدة.

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة

