محاكمة منتحل صفة ضابط شرطة في مصر

الوكيل الإخباري - قررت النيابة العامة المصرية إحالة منتحل صفة ضابط شرطة للمحاكمة الجنائية.



ورصدت وحدة الرصد والتحليل في مكتب النائب العام خلال الشهر الجاري تداول مقطع مصور لمواطن يشتكي من تعدي آخر عليه بالضرب والسبِّ مع ادعائه أنه ضابط شرطة، بعدَ خلاف نشَبَ بينهما على أولوية المرور في الطريق العام بمدينة نصر.

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وتزامنَ ذلك مع ورود محضر شرطةٍ بإبلاغ المجني عليه عن الواقعة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستكملت إجراءاتها فيها حتى انتهت إلى تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية.

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