الأحد 24-04-2022
الوكيل الاخباري

الخصاونة: مقبلون على استقطاب استثمارات كبرى

12.7 مليار دينار موجودات "استثمار أموال الضمان" نهاية الربع الأول

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن 19.4 مليون دينار خلال آذار الماضي

ارتفاع معدل الأسعار بالأردن 2.2% خلال أول شهرين من 2022

الخارجية تدين تقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة

الدوريات الخارجية: غبار على الصحراوي وأمطار خفيفة في إربد

هيئة الطاقة تكشف سبب ارتفاع الفواتير على المشتركين

آخر تطورات المنخفض الخماسيني في المملكة - تفاصيل

صرف المستحقات الشهرية للمستفيدين من المعونة

إدارة السير توجه تحذيرا لسائقي المركبات

الأحد، 24-04-2022 09:49 ص

محاكمة منتحل صفة ضابط شرطة في مصر

1007868


الوكيل الإخباري - قررت النيابة العامة المصرية إحالة منتحل صفة ضابط شرطة للمحاكمة الجنائية.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل في مكتب النائب العام خلال الشهر الجاري تداول مقطع مصور لمواطن يشتكي من تعدي آخر عليه بالضرب والسبِّ مع ادعائه أنه ضابط شرطة، بعدَ خلاف نشَبَ بينهما على أولوية المرور في الطريق العام بمدينة نصر.

اضافة اعلان

 

وتزامنَ ذلك مع ورود محضر شرطةٍ بإبلاغ المجني عليه عن الواقعة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستكملت إجراءاتها فيها حتى انتهت إلى تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
mqm-brhym

في مشهد يحبس الأنفاس .. جموع المعتمرين حول الكعبة في ثاني ليلة وترية بالسعودية

6AF39CEC-69B8-4425-8CBC-46C8E47110E0

معمر برازيلي يدخل غينيس لعمله في شركة واحدة طيلة 84 عاما - صورة

1280px-Operating_theatre

أنقذ حياتها لساعات فقط.. أب يتبرع لابنته بنصف كبده في أمريكا

image

سقوط نخلة على سيارة سعودي أثناء سيره في الرياض

مب قث تع ري

مشهد مرعب.. سائق يخرج من مركبته وهي تسير انتقاماً من الركاب في مصر

6263ff8e4c59b75d534058ee

اكتشاف حيوان بحري أقدم من الديناصورات في كندا