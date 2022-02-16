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الأربعاء، 16-02-2022 11:14 ص

مدرسة وهمية للغات تنصب على 185 شخصا في المغرب

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الوكيل الإخباري - تمكن عناصر الشرطة القضائية بمدينة العرائش المغربية مساء يوم الاثنين من اعتقال شابين يشتبه في ضلوعهما بعملية نصب على 185 شخصا.

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وأفاد موقع "زنقة 20" المغربي أنهما تمكنا من جمع مبلغ مالي قدره حوالي 40 مليون سنتيم خلال عملية التحيل.

وأشار الموقع المغربي إلى أن السلطات تحركت بعد شكاية تقدم بها مجموعة من المتضررين في الأمر لدى دائرة الشرطة بالمدينة نفسها.

وذكر أن خمسة أشخاص مشتبه بهم وينحدرون من مدن مغربية مختلفة، أسسوا شركة تقدم خدمة تدريس اللغات بمدينة العرائش، مضيفة أنهم بدأوا نشاطهم بدون ترخيص من السلطات المحلية.

وباشر المشتبه بهم عملية تسجيل الراغبين في الاستفادة من دروس التقوية والدعم في اللغات الأجنبية الحية، واستدرجوهم إلى أداء ما بين 2000 و2500 درهم للفرد الواحد (بين 215 و250 دولار)، كمستحقات عن السنة الواحدة، ما مكنهم من تحصيل مبالغ مالية ناهزت 400 ألف درهم من خلال استقطاب 185 مسجلا، ليختفوا عن الأنظار بعد تحصيل الأموال.

 

لبنان 24 

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