الخميس 04-11-2021
الوكيل الاخباري

أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوياتها خلال الـ10 السنوات الماضية

البلقاء التطبيقية تطلق مغناة مئوية الدولة

الأردنّ يفوز بعضويّة 3 مجالس تتبع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

السوق المركزي يحدد أسعار بعض انواع الخضار

نحو مليون و887 ألف تحميل لتطبيق سند الحكومي منذ إطلاقه

التنمية: نراقب اعلانات الحضانات المنزلية وتحويل المخالفين للحاكم الاداري

النيابة العامة تطلب إدانة المتهمين بقضية مستشفى السلط

وزير الخارجية: فريق عمل لتفعيل التعاون مع إيرلندا

الطب الشرعي: الخياطة حمدة توفيت جراء عيب خلقي

الخارجية : نتابع أوضاع الأردنيين في إثيوبيا

الخميس، 04-11-2021 10:29 ص

مزاد علني لبيع مجوهرات خاصة بالملكة ماري أنطوانيت في مزاد بجنيف

resize


الوكيل الإخباري - قالت دار كريستيز إن من المقرر طرح سوارين ماسيين يخصان ماري أنطوانيت، وسوارا من الياقوت والألماس قدمه الملك ادوارد الثامن لزوجته دوقة وندسور في الذكرى السنوية الأولى لزواجهما، في مزاد بجنيف الأسبوع المقبل.

اضافة اعلان

 

والسواران موضوعان في صندوق أزرق مخملي مكتوب عليه "أساور الملكة ماري أنطوانيت"، فيما يتكون كل منهما من ثلاث سلاسل من الألماس ومشبك كبير، وذلك بإجمالي 112 ماسة.

 

وقالت كريستيز إنها تتوقع أن يجلب السواران، وهما الآن مملوكان لعائلة ملكية أوروبية، ما بين مليونين وأربعة ملايين دولار في مزاد يجرى في التاسع من تشرين الثاني.

 

كانت ماري أنطوانيت، التي أرسلت خطابا من السجن في تويلري بباريس تقول إنه سيتم إرسال صندوق خشبي به جواهر لحفظها، قد أعدمت بالمقصلة في 1793. وقالت دار المزادات إن ابنتها ماري تيريز، التي كانت تلقب بمدام رويال، تسلمت المجوهرات لدى وصولها إلى النمسا.

وقالت كريستيز إن سوارا من الياقوت والألماس طلبه الملك إدوارد الثامن من كارتيه وقدمه لزوجته الأميركية واليس سمبسون في الذكرى الأولى لزواجهما في جنوب فرنسا، تتراوح التقديرات قبل بيعه بين مليون ومليوني فرنك سويسري (1.10 مليون دولار إلى 2.19 مليون دولار).

وأغدق الملك إدوارد الثامن، الذي تنازل عن عرش بريطانيا في عام 1936 للزواج من سيدة مطلقة، بهدايا من المجوهرات على واليس سمبسون طوال فترة علاقتهما العاطفية وزواجهما.

وعقب تنازل إدوارد الثامن عن العرش حصل الاثنان على لقب دوق ودوقة وندسور وغادرا بريطانيا ليعيشا في الخارج بقية حياتهما.

 

المصدر -لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
talking

الحديث بصوت مرتفع يقوي الذاكرة

شراء-عقار-في-بريطانيا

بريطاني يتفاجأ ببيع منزله بدون علمه

اسماء مواليد بنات من اللؤلؤ

أسماء بنات جميلة بحرف الكاف ومعانيها

6183a1e64c59b75bc575ceff

سيدة مصرية تنذر زوجها إما الطلاق أو مشفى الأمراض العقلية

download

قطر.. أعراض 'غريبة' لفتاة مصابة بفيروس كورونا

مقبرة-تعبيرية

الباحثون يكتشفون لماذا يزعم البعض سماع أصوات الموتى