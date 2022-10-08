السبت 08-10-2022
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السبت، 08-10-2022 11:28 ص

مزرعة نباتية على القمر في 2025

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الوكيل الإخباري - يرغب علماء أستراليون في محاولة زرع نباتات على القمر بحلول عام 2025، في إطار مهمة جديدة أُعلن عنها يوم الجمعة وتهدف إلى تطوير مستعمرة على سطح القمر. وقال الباحثون إنّ «هذا المشروع يشكّل خطوة أولى نحو زراعة نباتات من أجل تأمين الغذاء والدواء وإنتاج الأكسجين، وتُعدّ هذه الأمور كلّها ضرورية لتأسيس حياة للبشر على سطح القمر».

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وبمجرّد وصول البذور سطح القمر وزرعها، ستُسقى البذور في غرفة مغلقة فيما يتولى العلماء مراقبة أي علامات تشير إلى إنباتها.

وستُختار أنواع النباتات استناداً إلى قدرتها على تحمل الظروف الجوية القصوى وإلى سرعة إنباتها كذلك.

 

 العربية

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