مسلسل كوري يحطم الأرقام القياسية.. رغم خطورة مشاهدته

الوكيل الإخباري - أصبح مسلسل "Squid Game" (لعبة الحبار) أكثر المسلسلات مشاهدة على منصة "نتفليكس"، محطما الأرقام القياسية.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء، أن المسلسل حقق في الأيام الـ28 الأولى من عرضه أكثر من 111 مليون مشاهدة.

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وكان الرقم السابق من نصيب مسلسل "بريدغيرتون" الأميركي الدرامي الذي شاهده 82 مليون شخص في الشهر الأول من عرضه.



ويروي المسلسل الكوري الجنوبي قصة أشخاص غارقين في الديون، ويتنافسون حتى الموت في محاولة للفوز بمبلغ يعادل نحو 38 مليون دولار.

ويجب على المتسابقين التغلب على 455 شخصا من أجل كسب المال، والخسارة تعني الموت في هذه المسابقة.



وعرض المسلسل على 7 حلقات في سبتمبر الماضي، ضمن جهود "نتفليكس" لتنويع برامجها الدولية وتقديم المزيد منها.



وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن "لعبة الحبار" كانت رقم واحد في 94 دولة تعرض فيها "نتفليكس" خدماتها، وأصبح المسلسل الكوري الجنوبي رقم واحد في الولايات المتحدة.



وقال نائب رئيس "نتفليكس" لشؤون محتوى كوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا، مينيونغ كيم، إن الشركة عندما بدأت الاستثمار في الأعمال الكورية للمرة الأولى عام 2015، "كنا نريد من ذلك عرض قصص بمستوى عالمي تحظى بمشاهدات في آسيا والعالم".

سكاي نيوز