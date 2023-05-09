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الثلاثاء، 09-05-2023 10:02 ص

مشاجرة كبيرة في مكتب اقتراع لانتخابات الرئاسية التركية - فيديو

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الوكيل الإخباري - فضّت الشرطة الهولندية مساء يوم الأحد شجارا كبيرا بين مئات الأشخاص في مركز اقتراع بأمستردام افتتح للناخبين الأتراك للتصويت المبكر في انتخابات الرئاسة التركية التي ستجري في 14 مايو.

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وأفادت الشرطة بأن شخصين جرحا في هذا العراك.

 

ونشرت وسائل الإعلام الهولندية صورا ومقاطع فيديو تظهر عشرات من رجال الشرطة، بعضهم يرتدي ملابس مكافحة الشغب أو برفقة كلاب، يفصلون بين الأطراف المختلفة.


واندلع الشجار مساء الأحد قبل وقت قصير من إغلاق مركز الاقتراع في مركز المؤتمرات "راي" بعد مشادّة بين ممثلي الأحزاب المتنافسة، وفقا لقناة "أن أو أس" (NOS) التلفزيونية العامة.


وقالت شرطة أمستردام في بيان إنها استُدعيت إلى المكان عند حوالى الساعة التاسعة مساء (19.00 بتوقيت غرينتش)، عندما أبلغت المنظمة المسؤولة عن إجراء الانتخابات بشكل آمن بأن الوضع يخرج عن نطاق السيطرة".


وأضافت الشرطة أنه عند وصولها، وجدت وضعا فوضويا داخل مركز راي الذي كان يشهد شجارا ضخما شارك فيه حوالي 300 شخص.


وقالت الشرطة إنه تم فتح تحقيق في الحادثة، من دون إضافة المزيد من التفاصيل.


وأشارت قناة "أن أو أس" نقلا عن مسؤول رفض الكشف عن هويته، إلى أن الأمر "كان حادثا كبيرا"، ووفق شاهد عيان، فقد كان هناك صراخ وذعر وفوضى وأن الهدوء عاد بعد ساعات قليلة.


ولم تحدد السلطات الأطراف المنخرطة في العراك.


 

 

روسيا اليوم 

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