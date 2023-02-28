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الثلاثاء، 28-02-2023 03:47 م

مشهد يثير الغضب.. شاب مشلول يجر جسده للحافلة بعد تغيير رحلته في برمنغهام

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الوكيل الإخباري - مشاهد صادمة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب مصاب بشلل نصفي يضطر إلى جر نفسه صعودًا على درج حافلة بعد أن تم تحويل مسار رحلته.

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وأثارت هذه المشاهد غضب المتابعين الذين طالبوا بتفسيرات لما حل بالشاب وتقاعس موظفي شركة الطيران على مساعدته.

 

وفي تفاصيل القضية، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن سبنسر واتس (27 عامًا)، كان عائدًا من عطلة عائلية قضاها في جزر الكناري في 17 فبراير، عندما تم تحويل رحلته من بريستول بشكل غير متوقع إلى برمنغهام.

وقال مستخدم الكرسي المتحرك إنه أخبر طاقم الطائرة أنه بحاجة إلى مساعدة لنقله عند وصوله. ولكن بعد أن طمأنه فريق الطائرة بأنه تم ترتيب المساعدة، ادعى واتس أنه وعائلته لم يجدوا وسيلة نقل مناسبة متاحة في صالة الوصول.

 

وشرع الأب لطفلين في زيارة المكتب، حيث زعم أحد المستشارين أن شرطة الطيران ر.إ. لم تعلم الموظف الأرضي أن واتس بحاجة إلى دعم إضافي.
وتُظهر اللقطات المؤلمة الأب المعاق مضطرًا إلى استخدام يديه وذراعيه لسحب جسده على الأرض.

 

زعمت الشركة أن طاقم الرحلة طلب مساعدة خاصة عند وصوله إلى مطار برمنغهام. وقال واتس إن التجربة كانت "مهينة". وتابع: "لقد كانوا مدركين تمامًا أن هناك شخصًا على تلك الطائرة على كرسي متحرك يحتاج إلى المساعدة داخل وخارج الطائرة. لم يتبق لي أي خيار.. شعرت بالحرج والإذلال الشديد من الاضطرار إلى القيام بذلك وسط جمهور يراقبني".

 

 

 

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