مصر: احباط 27 زيجة أطفال خلال عيد الفطر

الوكيل الإخباري - أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، الجمعة، إحباط 27 محاولة لزواج أطفال في 9 محافظات، كان مقررة خلال أيام عيد الفطر.

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وتعاون المجلس مع النيابة العامة ووزارة الداخلية ولجان حماية الطفولة في المحافظات، والجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل، بتقديم التوعية والإرشاد الأسري لأسر الفتيات عن مخاطر وأضرار زواج الأطفال، و توقيع إقرارات بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ السن القانونية.



ويقول نائب وزير الصحة والسكان للسكان المشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة طارق توفيق، إن المجلس "لا يدخر أي جهد في سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذي قد يتعرضون له، وتتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر والقضاء على العنف".



وشدد توفيق على أهمية زواج الفتاة في السن القانونية "لعدم حرمانها من استكمال التعليم، والوصول لمرحلة النضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية، واتساع المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكانياتها المعرفية واكتشاف ذاتها ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المسؤولية العامة والأسرية".



وحول أبرز الحالات التي أنقذت، أوضح المشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة أنها كانت لطفلة عمرها 16 عاما من محافظة البحيرة، هربت بعد اعتزام والدها ترويجها، وأوقفتها شرطة محطة القطارات، وبسؤالها عن سبب استقلالها القطار وعدم حمل إثبات شخصية أفادت بتعرضها لضغوط للزواج لتضطر للهرب، وحرر محضر واستدعي والدها الذي تعهد بعد إتمام إجراءات الزواج. ( سكاي نيوز)