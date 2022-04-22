ماذا كان يأكل الرسول ﷺ في رمضان؟

الوكيل الإخباري - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفي برمضان، وينبه أهله وأصحابه لفضل هذا الشهر، ويحثهم على استقباله واغتنام أيامه ولياليه دون إفراط أو تفريط.

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الشيخ الدكتور سالم عبد الجليل أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومن علماء الأزهر الشريف، يجيب عن سؤال "ماذا كان يأكل الرسول في رمضان؟".



س: لماذا اختار الله شهر رمضان للصوم؟



يقول الشيخ الدكتور سالم عبد الجليل: في شريعتنا الإسلامية السمحة علمنا الله تعالى أن الصوم قد كُتب علي كل الخلق فقال "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، واختار الله شهر رمضان لأنه الشهر الذي انزل فيه القرآن، فنحن أمة الإسلام نصوم رمضان لأنه الشهر الذي أُنزل فيه القرآن، معنى هذا أننا نحتفي بالقرآن الكريم الذي جعله الله تعالى حياة لأرواحنا وراحة لنفوسنا، وجعله الله منهجا لدنيانا يسلمنا الى السعادة في أُخرانا.

وقد جعل الله تعالى صيام رمضان احتفاءا بهذه الذكرى العظيمة بتنزيل القرآن ولذلك نحن نحيي رمضان بالقرآن، فنصوم نهارا ونقوم بالقرآن ليلا، وما بين الليل والنهار نتخلق بأخلاق القرآن الكريم، فلا صيام لمن لم يتخلق بأخلاق القرآن ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: "مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ به، فليسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ"، ومن ثمَّ يجب على الكل أن يلتزم في هذا الشهر الكريم بالسلوك الحسن والأخلاق القويمة.

س: ماذا كان إفطار الرسول وسحوره في رمضان؟



يقول عبد الجليل: كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على شربة ماء، أو يفطر على لبن ، أو على تمر ولبن إن كان موجوداً، وفي هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ"، ثم يدعوا بالدعاء المبارك: " اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، ذهب الظمأُ، وابتلَّت العروقُ، وثبت الأجرُ إن شاء الله"، ثم يصلي، وإذا كان هناك طعام يتناوله أو يصبر.



وكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعد صلاة المغرب والعشاء يقيم الليل بقدر الإمكان، فكان يقوم وينام إلا في العشر الأواخر فكان يقوم ولا ينام، وقبيل الفجر يتسع لقراءة القرآن حوالي ثلث ساعة، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوي الصيام كل يوم.

كان رسولنا الهادي شديد الحرص على السحور، كما يحث على تأخيره و كان قبيل الفجر ينتهي من سحوره وكان يتسحر مع إحدى زوجاته، أو أحد الصحابة، وكان يأكل قليلا من الطعام، وكان يقول "لا تزالُ أُمَّتِي بخيرٍ ما عجَّلُوا الفِطرَ وأخَّرُوا السُّحورَ ".

س: هل كان للرسول الكريم طقوس معينة عند تناول الطعام؟



يقول: لم تكن هناك طقوس محددة عند تناوله صلى الله عليه وسلم الطعام لا للإفطار ولا للسحور، اللهم إلا الآداب المعلومة آداب الطعام وآداب الشراب.

- كان صلى الله عليه وسلم يحثنا على الإفطار بالتمر من حرصه على أمته لما في التمر من فوائد عظيمة للجسم، والإفطار على الماء أيضا مفيد جدا فطول بقاء المعدة بدون أكل خلال الصيام يصنع لها نوعًا من التيبس، فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء.

- كان بعد ذلك يخرج إلى المسجد ليصلي صلاة المغرب مع الجماعة، ثم يعود إلى بيته فيكون جلوسه للإفطار كاملاً.

- كان صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه وسكت.

- كان لا يجمع على مائدته ألوانا من الطعام، ويكتفى بالقليل منه.

- كان صلى الله عليه وسلم يغسل يديه قبل الأكل وبعده

- كان إذا وضع يده في الطعام يقول بسم الله،" إذا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَليَذْكُر اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أولّه" ، وإذا نسي "فليقل بسم الله في أوله وآخره ".

وكان يحث على التيامن في الطعام، وينهى عن مخالفة ذلك بقوله: "إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله

- كان إذا فرغ من الطعام قال: "الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين".

- بعد الانتهاء ورفع الطعام كان يقول: "الحمد لله حمد كثيرًا طيبًا مباركًا فيه".

سيدتي