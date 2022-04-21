مصر.. القبض على عامل 'قضم إصبع' مديره في مشاجرة

الوكيل الإخباري - واقعة غريبة شهدها حي الزمالك الراقي في مصر، أقدم عامل على قضم إصبع مديره في العمل وفر هارباً، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض عليه.



في التفاصيل، نشبت مشادة كلامية بين العامل ومديره بالمطعم الذي يعمل فيه، بسبب توبيخ المدير للعامل لتقصيره في عمله، ما جعل العامل يقوم بقضم إصبع المدير، والفرار سريعاً هرباً من المطعم.

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على إثر ذلك، نقل المدير سريعاً إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتقدمت إدارة المستشفى بإبلاغ الأجهزة الأمنية عن إصابة عامل بقطع في عقلة الأصبع وبترها، ما جعل قوات المباحث تنتقل إلى مكان الحادث.



وأشار المدير في أقواله للنيابة إلى أنه يرأس العامل في المطعم، ويوم الواقعة حرص على توجيه النصح للمتهم بضرورة العمل الجاد داخل المطعم وعدم التكاسل عن عمله أمام زملائه، لكنه لم يتقبل النقض، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لتشابك بالأيدي، قام العامل "بعض إصبع" مديره، مما أدى لقطع عقلة الإصبع.



من جهتها، قررت نيابة قصر النيل بضبط وإحضار العامل، مع طلب سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، وبعد ضبطه باشرت بالتحقيق معه حول الواقعة.

البيان