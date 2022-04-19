مصر..سيدة تنتقم من طليق ابنتها بطريقة لا تخطر على بال

الوكيل الإخباري - ضبطت كاميرات المراقبة طريقة انتقام غريبة قامت بها سيدة مصرية من طليق ابنتها.



فقد كشف فيديو التقطته الكاميرات قيام سيدة مصرية بسكب كمية من الوقود على سيارة تقف في أحد الشوارع بمنطقة فيصل في السويس شرق القاهرة، وإشعال النيران بها وفرارها بعد ذلك.

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ووفق التحقيقات فإن صاحب السيارة كان قد طلق زوجته التي أنجب منها 4 أبناء بسبب خلافات شديدة، وعقب الانفصال ذهب كل منهما لحال سبيله، لكن والدة الزوجة علمت بزواجه من أخرى فقررت الانتقام منه.



وكشفت التحقيقات أن السيدة استغلت خلو الشارع الذي يقيم فيه طليق ابنتها مع زوجته الجديدة وقررت إحراق سيارته انتقاما منه لكن الكاميرات كشفتها فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليها.

وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وقررت حبس السيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.



الديار

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