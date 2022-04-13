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الأربعاء، 13-04-2022 10:23 ص

شخص يقيد كلب ويعذبه بوحشية حتى الموت في مصر

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الوكيل الإخباري - انتشر فيديو مرعب بحق جمعيات الرفق بالحيوان في مصر. بعدما أثار غضباً واسعاً اضطرت على إثره السلطات المصرية للتدخل. والقبض على الفاعل.

فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر مواطناً مصرياً قام بتقييد كلب. وعذبه بوحشية. ما دفع جمعيات الرفق بالحيوان لتدشين حملة تطالب السلطات بالتدخل والقبض عليه.

وكشفت المعلومات أن الواقعة حدثت في قرية سمادون التابعة لمدينة أشمون بمحافظة المنوفية بدلتا البلاد، موضحة أن الفاعل يعمل مزارعا.

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تبين وفق التحقيقات أن الكلب نفق من جراء التعذيب الذي تعرض له. فيما رفض المتهم الإفصاح عن دوافعه وراء تعذيب الحيوان حتى الموت.


حيث كشف ياسر إسلام سكرتير جمعية حياة الحيوان الذي قدم البلاغ للنيانة أن معذب الكلب قام بالواقعة حسب ما اعترف به “لكونه كلب ويسبب النجاسة”.

 

فضلا عن أنه كان يلعب. ويلهو في أرضه الزراعية ويتلف بعض محاصيله.


كذلك، أوضح أن النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

الامارات نيوز 

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