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الإثنين، 11-04-2022 10:21 ص

العثور على جثة حاوي ثعابين في ظروف غامضة بمصر

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الوكيل الإخباري - عثر أهالي منطقة الألبان بمدينة كوم أمبو، بمصر مساء السبت، على جثة حاوي ثعابين. 

وكان بلاغ وصل لمأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بالعثور على جثة حاوي ثعابين داخل منزله المهجور. 

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انتقلت قوة المباحث برئاسة العميد محمود طه والعقيد عمر علام مفتشي المباحث والنقيبين محمود عبد المعز وحسين أيمن لمكان البلاغ  وفق صحيفة الأهرام.


وتم معاينة الجثة ونقلها للمشرحة.


وتكثف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

 

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