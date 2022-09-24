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السبت، 24-09-2022 04:47 م

مصر .. ضبط سائق يقود مركبته بطريقة مروعة -فيديو

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الوكيل الإخباري-انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، السبت، مشهد لواقعة غريبة وثقها المارة عبر فيديوهات تم تداولها بصورة كبيرة.

وشهد طريق القاهرة السويس شرقي القاهرة قيام شاب بقيادة سيارته بطريقة متهورة ومخالفة لقواعد المرور، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وخلال الفيديو، فوجئ الشاب سائق السيارة بسيارة نقل صدمته من الخلف وأطاحت بها على جانب الطريق، في مشهد مرعب كاد أن يسبب حوادث أخرى.
ولاحقا، نشرت وزارة الداخلية المصرية على حسابها الرسمي في فيسبوك بيانا رسميا كشفت فيه ملابسات الواقعة.

وذكرت: "تم ضبط قائد السيارة الذي كان يقود سيارته برعونة وتهور ما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية وعرض سلامته والآخرين للخطر".

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سكاي نيوز

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