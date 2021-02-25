مصر.. طفل يلقي بنفسه من الطابق الثالث ويتعرض لإصابة خطيرة

الوكيل الاخباري - نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو صادما لطفل في العقد الأول من عمره وهو يلقي بنفسه، من شرفة أحد المنازل في مدينة بورسعيد.

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وقال الطفل قبل إلقاء نفسه: "محدش يقولي أطلع وربنا العظيم ما أنا قاعد"، وقام على الفور بإلقاء نفسه في مشهد صادم أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وعبر رواد السوشيال ميديا عن حسرتهم وحزنهم وألمهم لما حدث للطفل والذي عرف باسم "طفل بورسعيد".



ووفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية أصيب الطفل بكسور في فقرات ظهره، حيث تم نقله إلى مستشفى الزهور المركزي لتلقى العلاج اللازم.



وأوضحت أنه على الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل الطفل المصاب إلى مستشفى الزهور العام، وبفحص الطفل تبينت إصابته بكسر بالفقرات القطنية.

روسيا اليوم

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