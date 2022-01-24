الإثنين 24-01-2022
الوكيل الاخباري

تعرف على أماكن تساقط وسماكة الثلوج القادمة الى الاردن - اسماء

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

الحكومة تحيل عدداً من استيضاحات ديوان المحاسبة إلى القضاء وهيئة النزاهة

إصابة وزير التخطيط والتعاون الدولي بفيروس كورونا

"مزارعي وادي الأردن" يرد على النائب القطاونة: ذهبتَ إلى شعبويات فارغة

تنظيم الاتصالات تتلقى نحو 7 آلاف شكوى على خدمات الاتصالات والبريد العام الماضي

مجلس الداخلية العرب يدين الاعتداءات الحوثية على السعودية والإمارات

الشبول: غالبية إصابات كورونا الاثنين "أوميكرون" ونتوقع ارتفاعها أكثر

عمّان تسجل أكثر من نصف إصابات كورونا في أعلى إحصائية تسجلها المملكة

الحمل الكهربائي يسجل 3900 ميغاواط مساء اليوم الاثنين

الإثنين، 24-01-2022 06:56 ص

مصر .. ينتحل صفة طبيب لعلاج الإدمان

طب


الوكيل الإخباري - ألقت السلطات المصرية القبض على متهم بانتحال صفة طبيب لعلاج الإدمان في محافظة الدقهلية.

اضافة اعلان


وذكر موقع «بوابة الأهرام» أن الجهات المختصة في مصر نجحت في ضبط منزل مكوَّن من 3 أدوار، ويضم كل دور شقتين بمساحة الشقة 60 متراً، تتم إدارته بدون تراخيص لعلاج الإدمان تحت اسم «مركز إنجاز للطب النفسي وعلاج الإدمان»، ويعمل بالمخالفة للقانون ويديره شخص منتحلاً صفة طبيب.


وأوقفت الجهات المختصة المدير الفني للمركز واصطحبته إلى مركز الشرطة لإجراء التحقيقات اللازمة.


وأخلت الشرطة المركز من أكثر من 100 شخص كانوا يقيمون بالمركز تحت دعوى تلقي العلاج، وتم غلقه وتشميعه.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (12)

سيدة تعثر على عقرب حي داخل علبة بروكلي في استراليا

الطالبة-بسنت-خالد-1-880x520

مصر.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية الطالبة بسنت خالد

360_F_104100419_gjM1AuP6M5H5czv4VE3ltsrh0d3I93og

فتّشوا بين رسائلكم… قد تجدوا ملايين الدولارات - صورة

image (7)

أغرب 5 عادات زواج حول العالم

image (6)

مغاربة يبتكرون جهازا لاستخراج سم العقارب

AWN_f54de438-aimage_story

شاهد..ولادة عجل برأسين في الهند