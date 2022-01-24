مصر .. ينتحل صفة طبيب لعلاج الإدمان

الوكيل الإخباري - ألقت السلطات المصرية القبض على متهم بانتحال صفة طبيب لعلاج الإدمان في محافظة الدقهلية.

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وذكر موقع «بوابة الأهرام» أن الجهات المختصة في مصر نجحت في ضبط منزل مكوَّن من 3 أدوار، ويضم كل دور شقتين بمساحة الشقة 60 متراً، تتم إدارته بدون تراخيص لعلاج الإدمان تحت اسم «مركز إنجاز للطب النفسي وعلاج الإدمان»، ويعمل بالمخالفة للقانون ويديره شخص منتحلاً صفة طبيب.



وأوقفت الجهات المختصة المدير الفني للمركز واصطحبته إلى مركز الشرطة لإجراء التحقيقات اللازمة.



وأخلت الشرطة المركز من أكثر من 100 شخص كانوا يقيمون بالمركز تحت دعوى تلقي العلاج، وتم غلقه وتشميعه.

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