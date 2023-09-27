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الأربعاء، 27-09-2023 03:59 م

مطَوّرها يكشف سر النجاح.. كم مليار دولار بلغت إيرادات لعبة 'كاندي كراش'؟

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الوكيل الإخباري - قال مطوّر لعبة كاندي كراش ساغا التي يلعبها الملايين حول العالم: إن إيراداتها وصلت إلى 20 مليار دولار منذ إطلاقها في عام 2012؛ مضيفًا أنها ستصدر قريبا مستويات تصل إلى 15 ألفا للاعبين الأكثر عشقًا وتفانيًا.

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وحسب تقرير لوكالة "رويترز"، فقد بدأت اللعبة في الظهور عبر موقع على الإنترنت قبل أن تنتقل إلى الفيسبوك ثم الهاتف المحمول؛ حيث زاد انتشارها بشدة وتم تحميلها خمسة مليارات مرة حتى الآن.

وكان للعبة السبْق في نموذج (فريميوم)؛ حيث تكون اللعبة مجانية، ولكن يمكن للاعبين إنفاق أموال لتعزيز أدائهم أو يمكنهم مشاهدة الإعلانات لتعلم حركات.


وقال تجودولف سومستاد، رئيس شركة "كينغ" لتطوير الألعاب إن كاندي كراش والنسخ الأخرى منها مثل فارم هيروز ساجا، أظهرت أن ألعاب الهاتف المحمول يمكن أن تحظى بجاذبية دائمة.


وتابع سومستاد في مقابلة: "لقد أثبتنا لأنفسنا ولهذا القطاع أن من الممكن إعادة إحياء ألعاب تم إصدارها قبل سنوات، وإبقاؤها جذابة لمدة عقد أو أكثر، وتحطيم الأرقام القياسية حتى بعد عقد من الزمن".


وكينغ مملوكة منذ عام 2016 لشركة أكتيفيجن بليزارد الأمريكية التي تصدر لعبة "كول أوف ديوتي"، والتي وافقت على استحواذ مايكروسوفت عليها مقابل 69 مليار دولار.


وساهمت كينغ بنحو 747 مليون دولار في إجمالي صافي إيرادات أكتيفيجن في الربع الثاني، بنسبة 31%.

 

 

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