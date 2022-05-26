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الخميس، 26-05-2022 12:26 م

مفاجأة.. اسم جنين مكتوب على حجر وموضوع على سطح القمر!

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الوكيل الإخباري-في مفاجأة، ربما الكثير منا لا يعرفها، هو أن اسم مدينة "جنين" موجود على سطح القمر فعليا، وذلك عن طريق عالم الصواريخ الأمريكي من أصل فلسطيني عصام النمر، والذي يعد أول من كتب اسم جنين على حجر ووضعه على سطح القمر، من شدة حبة للمدينة التي ولد فيها عام 1926.

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وعمل ابن جنين في وكالة ناسا، وشارك في اطلاق مركبات الفضاء، والتي كان أشهرها، مركبة ابولو11، التي كانت أول مركبات الفضاء التي تهبط على سطح القمر في العام 1969.

ويذكر في مذكراته، أنه عندما طرح أحد الصحفيين الأمريكيين، عليه سؤالا حول سبب كتابة اسم جنين وليس فلسطين، أجاب بأنه حتى يسمح له الأمريكان بإرساله الى القمر.

وتلقى الدكتور النمر تعليمه الابتدائي في مدارس مدينة جنين وأنهى المرحلة الثانوية في مدرسة النجاح الوطنية في نابلس، ثم التحق بجامعة "يوتا" بالولايات المتحدة عام 1949 وتخرج منها في عام 1953 في علوم الهندسة.


وبعدما أكمل تعليمه العالي في جامعة نيويورك وحصل على شهادة الدكتوراة في حساب الكميات، انتقل إلى مركز الفضاء "ناسا" في هيوستن في ولاية تكساس وتولى قيادة مجموعة الاختبار للمركبة القمرية نموذج "لونا".


وتحتفظ مكتبة بلدية جنين، حتى اليوم، بصورة مهداة إلى أهالي مدينة جنين وموقعة من قبل رواد المركبة "ابوللو 11" كان قدمها الدكتور عصام لبلدية جنين في أول زيارة له لفلسطين في عام 1972.


ويذكر أن والد الدكتور عصام النمر، هو الدكتور سعيد النمر من مدينة طوباس، والذي يعد أحد رواد الطب في فلسطين، حيث تخرج طبيبا في العام 1914 إبان فترة الدولة العثمانية، فيما التحق بصفوف الثورة العربية الكبرى في عام 1916، ثم استقر بعد الثورة في مدينة جنين حيث افتتح عيادته الخاصة.


وتزوج الدكتور عصام النمر أثناء فترة دراسته من سيدة نمساوية أنجب منها أربعة أبناء. وله خمسة أخوة، أربعة منهم أطباء وواحد مهندس، وأربع أخوات.
وتوفي عصام النمر في تموز 2007 في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

 




المصدر : رام الله الاخباري

 

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