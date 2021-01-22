مكافأة مالية كبيرة لمن يتعرف على هذا الشخص! - تفاصيل

الوكيل الاخباري - أعلنت الشرطة الفيدرالية الأميركية رفع قيمة المكافأة التي سينالها من يدلي بمعلومات تساعد في التعرف على شخص زرع عبوتين بدائيتي الصنع، خلال اقتحام الكابيتول بالعاصمة واشنطن في السادس من يناير الحالي. ورفعت المكافأة من 50 ألف دولار إلى 75 ألف دولار.

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فقد رصدت كاميرا مراقبة هذا الشخص يضع قنبلتين خارج مبنى توجد فيه مكاتب الحزبين الديمقراطي والجمهوري قرب الكابيتول، مرتديا قلنسوة رمادية ويضع قفازات، وبوجه ملثم.

ولم تنفجر القنبلتان، لكنهما اعتُبرتا علامة على احتمال أن يكون الاعتداء على الكابيتول مخططا له من أنصار للرئيس السابق دونالد ترمب.



ولا يستبعد محللون، بينهم مسؤول شرطة الكابيتول، أن تكون القنبلتان وضعتا لإبعاد قوات الأمن حتى يتسنى للمعتدين اقتحام الكابيتول.



ويدل إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي على أنه لم يتم التوصل بعد إلى معلومات حول الشخص.



حذاؤه من نوع نادر

وحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي حذاء المشتبه به، وهو من نوع "نايكي ار ماكس سبيد تورف"، وقد أُنتج منه عدد محدود نسبيا.



ومن المحتمل تتبع مئات الأشخاص على خلفية أحداث السادس من يناير، التي أوقعت خمسة قتلى وخلفت صدمة في الولايات المتحدة والعالم.



ووجهت الحكومة الفيدرالية اتهامات إلى أكثر من مئة شخص، وفق تعداد وضعه برنامج حول التطرف في جامعة جورج واشنطن، وهم 102 رجل و15 امرأة قدموا من 35 ولاية أميركية ومن العاصمة واشنطن.

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