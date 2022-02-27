ملكة جمال أوكرانيا تنضم الى جيش بلادها دفاعاً عن أرضها- صور

الوكيل الإخباري - اتخذت ملكة جمال أوكرانيا قرارا مهما بانضمامها إلى الجيش الأوكراني في مواجهة بلادها الى روسيا.





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وعلى حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي نشرت أناستازيا لينا Miss Grand International للجمال لعام 2015، في منشور علقت فيه "كل من يعبر الحدود الأوكرانية بقصد الغزو سيُقتل!".

وتابعت: "جيشنا (الجيش الأوكراني) يقاتل بطريقة تجعل الناتو يتقدم بطلب للانضمام إلى أوكرانيا"ساخرة من رفض دول حلف شمال الأطلسي طلب بلادها الانضمام إلى الحلف.

كما نشرت صورا لها وهي تحمل السلاح بعد ان ابتعدت عن الصورة النمطية لملكات الجمال.













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