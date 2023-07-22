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السبت، 22-07-2023 08:57 ص

ملياردير هندي يشتري قصر بـ 145 مليون دولار في لندن

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الوكيل الإخباري - اشترى الملياردير الهندي رافي رويا قصرا في لندن كان مملوكا لرجل الأعمال الروسي أندري جونتشارينكو، نظير 113 مليون جنيه أسترليني (145 مليون دولار)، في واحدة من أكبر الصفقات العقارية التي يتم ابرامها بالعاصمة البريطانية خلال السنوات الأخيرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع قوله إن عائلة رويا، التي تمتلك شركة الاستثمار المالي إيسار جروب مع آخرين، اشترت قصر "هانوفر لودج" الذي يطل على متنزه "ريجنت بارك" هذا الشهر.

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وكان القصر مملوكا حتى عامين مضيا لرجل الأعمال الروسي جونتشارينكو، وهو نائب الرئيس التنفيذي السابق لشركة "جازبروم إنفست يوج"، أحد أفرع شركة الطاقة الحكومية الروسية جازبروم. وكان جونتشارينكو قد اشترى القصر عام 2012 مقابل 120 مليون جنيه استرليني.


ونقلت بلومبرج عن ويليام ريجو، المتحدث باسم عائلة رويا، قوله في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن "القصر تحت الانشاء حاليا، وقد عرض بسعر جعله استثمارا جذابا للعائلة".


وتسلط هذه الصفقة الضوء على السرية التي لا تزال تحيط بصفقات بيع العقارات الفاخرة بالعاصمة البريطانية، رغم محاولات الحكومة لتحقيق مزيد من الشفافية في هذه السوق. 

 

البيان 

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