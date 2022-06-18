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السبت، 18-06-2022 12:57 م

مواقف مضحكة ومروعة التقطتها الكاميرا من حفلات زفاف حول العالم ..صور

عريس-يكتشف-مفاجأه-تحت-فستان-زفاف-العروسة2


الوكيل الإخباري-من المفترض أن يشهد يوم حفل الزفاف أوقاتا مليئة بالسعادة بين أغلبية الحاضرين، لكن قد يتعرض العروسان في «ليلة عمرهما» كما يطلق عليها إلى مواقف تثير الاستغراب والدهشة معا. 

خلال معرض تمت إقامته عبر الإنترنت، شارك المتزوجون من جميع أنحاء العالم صورا توثق مجموعة من المواقف الطريفة التي تعرضوا لها، بينما شارك آخرون مواقف مروعة وغريبة حدثت يوم الزفاف. 

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وكانت من بين الصور الطريفة المعروضة والتي لاقت تفاعل الكثيرين من متابعي المعرض المقام: «عروس تزف على حمار بجوار عريسها الذي يوجه الحيوان سائرا على قدميه»، و«عروس بلسان أزرق يوم زفافها» .


 

 


 

 

ومن ضمن صور الزفاف الطريفة والمنشورة أيضا: «ظهور طلب “المساعدة” على حذاء العريس أثناء مراسم الزفاف بينما هو جالس بجوار عروسه»، و«قيام عروس بطلب سيارة تقلها من على الطريق». 


 

 

أما من بين المواقف المرعبة بعض الشيء: «سقوط فأر على كتف عروس أثناء التقاطها صورة حفل الزفاف من إحدى الحدائق»، و«دهشة عروس من ارتداء إحدى ضيوف حفل الزفاف فستانا يشبه فستان زفافها» .




صدى البلد

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