الإثنين 26-12-2022
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الإثنين، 26-12-2022 02:27 م

موقع فن العبارات .. عبارات وقصص وأشعار و أدعية تعبر عنا جميعاً

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الوكيل الإخباري - ما أكثر الصفحات والمواقع في وقتنا الحالي التي تتحدث في أي أمر من أمور الحياة واخر ما يمكن الالتفات اليه هو أسلوب كاتب هذه المواقع  ولكن الفرق واضح بين كل هذه الصفحات والمواقع وبين موقع فن العبارات الذي يتميز بمراعاة مشاعر وثقافة آداب رواده وتقديم عبارات متنوعة.

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انطلاق الموقع :
هو موقع سعودي الجنسية تم تأسيسه في شهر يوليو من العام الجاريف قد اعلن مؤسسة حسين المالكي انطلاق هذا الموقع لإفادة الجميع.


ماذا تجد في موقع فن العبارات ؟


عبارات وقصص، وأشعار، و أدعيه التى تعبر عننا جميعا كبشر وان اختلفنا في الشكل او الجنس او الديانة فنحن نتشابه في المشاعر والمواقف التي نعيشها فهي ليست عبارات مجرده ولكنها مشاعر سامية.
فالأدعية هي عباره عن مجموعة من أفضل الأدعية التي نقوم بترديدها طول اليوم وكل يوم لتحفظنا من كل شر وأذى.


والقصص فهي تعليميه تعبر عن كثير من جوانب الحياة ومشاكلها وضغوطها وتهدف الى ترسيخ الدين و الاخلاق والقيم العليا و الآداب العامة.
أما الشعر فهو ما نلجأ له عندما نشعر بقلق أو توترأو ضغط .. حزن أو فرح .. سعادة او حب لكي يخفف عنا المشاعر السلبية أو يقوي المشاعر الايجابية.


وفي كل هذا يستخدم موقع فن العبارات أجمل وأفضل الألفاظ التي تعبر عن مشاعر كل من يقرأها بأسلوب لبق.


مميزات موقع فن العبارات :
الموقع اصبح محتل للصدارة رغم انه مازال حديثا وذلك بسبب ذكاء ووعي وحكمه تتمتع به ادارة الموقع والقائمين عليه الى جانب كتاب الموقع وتمتعهم بالثقافة و الاحترافية في تقديمهم كل ما يفيد الناس فهم يقوموا بكتابة الموضوعات التي تلمس مشاعر الجميع من وجهة نظرهم دون الحاجة للسؤال عن ذلك ومعرفته من الناس وهذا ينتج عن حس ادبي عالي جدا.


سبب نجاح الموقع :


الموقع مستمر بنجاح باهر بسبب تلبيته لرغبات الجميع ، و ثقافته الواضحة، و تقديم كل ما هو مفيد ونافع وحديث في نفس الوقت وأهم سبب وهو الإحساس بما في نفوس الناس بوجه عام ويمكنك الدخول عليه https://wordsfn.com.

 




 

 


 

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