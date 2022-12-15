الهند.. العثور على أصنام قديمة سرقت من معبد قبل أكثر من 10 سنوات

عثر في منزل أحد جامعي التحف القديمة على أصنام عمرها 300 سنة كانت قد سرقت عام2011 من معبد بولاية تاميل نادو .







وتشير Artnews، إلى أن هذه الأصنام سرقت قبل أكثر من عشرة أعوام من معبد في منطقة أولوندوربيتاي بولاية تاميل نادو. وعثر عليها في منزل شوبها دوريراجان، التي اشترتها من مهرب يعرف باسم Deenadayalan، توفي قبل فترة.



وقدمت المرأة اربعة إيصالات عن شرائها لأربعة تماثيل فقط من مجموع السبعة المسروقة، وجميعها موقعة من قبل المهرب.



ونقشت في قاعدة ثلاثة تماثيل من "معبد Adhi Kesava"، نقوش تؤكد سرقتها من المعبد. وقد أكد مصدر في المعبد، على أنه فعلا في عام 2011 سرقت ثلاثة تماثيل من المعبد. ولكن الشرطة لم تحرز اي تقدم في التحقيقات التي أجرتها، لذلك تقرر في عام 2013 إغلاق القضية. والآن أعيد فتحها من جديد.

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روسيا اليوم