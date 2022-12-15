الخميس 15-12-2022
الوكيل الاخباري

عودة شاحنات ووسائط نقل للعمل جزئيا

تراجع نسب الحجوزات الفندقية في البترا والعقبة بسبب إضراب قطاع النقل

المعايطة يلتقي رئيس هيئة الانتخابات التونسي

نقابة اصحاب المدارس الخاصة تعلن عدم مشاركتها بالاضراب - وثيقة

بني مصطفى تبحث مع منسقة أممية تحسين الخدمات للاجئين

اليرموك: إيقاف اقتطاعات قروض صندوق الادخار للشهر الحالي

اختتام برنامج تدريبي حول استخدام التكنولوجيا في تسويق التأمين

وفاة وإصابتان بحادث سير في مرج الحمام

الصحة : الأردن لم يُسجل وفيات بسبب الفيروس المخلوي

إرادة ملكية بنظام معدل لنظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب

الخميس، 15-12-2022 06:44 م

الهند.. العثور على أصنام قديمة سرقت من معبد قبل أكثر من 10 سنوات

639ad05b4c59b74e276832b5


عثر في منزل أحد جامعي التحف القديمة على أصنام عمرها 300 سنة كانت قد سرقت عام2011 من معبد بولاية تاميل نادو .



وتشير Artnews، إلى أن هذه الأصنام سرقت قبل أكثر من عشرة أعوام من معبد في منطقة أولوندوربيتاي بولاية تاميل نادو. وعثر عليها في منزل شوبها دوريراجان، التي اشترتها من مهرب يعرف باسم Deenadayalan، توفي قبل فترة.

وقدمت المرأة اربعة إيصالات عن شرائها لأربعة تماثيل فقط من مجموع السبعة المسروقة، وجميعها موقعة من قبل المهرب.

ونقشت في قاعدة ثلاثة تماثيل من "معبد Adhi Kesava"، نقوش تؤكد سرقتها من المعبد. وقد أكد مصدر في المعبد، على أنه فعلا في عام 2011 سرقت ثلاثة تماثيل من المعبد. ولكن الشرطة لم تحرز اي تقدم في التحقيقات التي أجرتها، لذلك تقرر في عام 2013 إغلاق القضية. والآن أعيد فتحها من جديد.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

تويتر تعلق حساباً يتعقب طائرة إيلون ماسك

0b51fd5c-0e8a-423e-bfe3-362e54a63593

فيديو..قصة مأساوية لطفل سوري تعرض للتعذيب في لبنان

Capture

باريس..شاهد اشتباكات بالكراسي والحجارة بين مشجعين مغاربة وفرنسيين

image (1)

ذهبت لشراء دواء شقيقتها.. حزن بمصر على عروس ماتت قبيل زفافها بأيام -صورة

egypt1

اكتشاف مذهل لوجوه مومياوات مصرية قديمة -صورة

2413891-1611989763

سقطت من ارتفاع 4 كيلومترات وبقيت على قيد الحياة في أستراليا - صورة

أخبار متعلقة
download

الهند..فيديو صادم للحظة سقوط كابل كهربائي على موظف بمحطة مترو

63932a854c59b7147b56d8ea

لا يعرف لاعبا واحدا.. مدرس يصبح مليونيرا بفضل المنتخب المغربي في أمريكا

459680

تعفن الدم..أغرب وفاة بعد عملية زراعة شعر في الهند

image

وزنها أكثر من 1.5 كيلو... إخراج 187 قطعة نقدية من معدة رجل في الهند

one-person-riding-bike-mekong-1747569

مقطع صادم لـ 7 أشخاص وكلبان ودجاجة على دراجة نارية واحدة في الهند

ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

أغرب سرقة.. جراح مزيف يسرق كليتي مريضة في الهند