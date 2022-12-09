الجمعة 09-12-2022
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الجمعة، 09-12-2022 03:38 م

لا يعرف لاعبا واحدا.. مدرس يصبح مليونيرا بفضل المنتخب المغربي في أمريكا

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الوكيل الاخباري- أصبح مدرس في الولايات المتحدة الأمريكية، مليونيرا بين عشية وضحاها بعد فوزه بجائزة مالية كبيرة بفضل المنتخب المغربي.

وذكر موقع "sports bible"، أن المدرس فاز بمبلغ قدره مليون دولار أمريكي، بعدما توقع وصول المغرب لربع نهائي مونديال "قطر 2022"، وهو ما حدث بالفعل بعدما تغلب "أسود الأطلس" على إسبانيا في الدور ثمن النهائي الثلاثاء الماضي، ليحجزوا مقعدهم في دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخهم.

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ووفقا لتقرير الموقع، فإن الفائز في العشرينيات من عمره ويشتغل كمدرس للكرة الطائرة في مدينة نيويورك، وقد راهن بمبلغ بلغ 90 ألف دولار على تخطي منتخب المغرب لإسبانيا، ليربح مبلغ يفوق المليون دولار بسبب توقعه الصحيح.

وقال الفائز: "أنا لا أعرف اسم لاعب واحد في المنتخب المغربي.. لن أكذب وأقول إنني أعرف ما كنت أفعله".

وأكمل: "في نهاية اليوم كان رهانا محظوظا. أنا رجل عاد".

ويخوض المنتخب المغربي مباراة قوية في الدور ربع النهائي، حيث يواجه نظيره البرتغالي أحد المرشحين للفوز باللقب.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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