الخميس 16-03-2023
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

لأول مرة منذ 32 عام..غياب الشريم عن التراويح في الحـرم المـكي

الغذاء والدواء: أدوية التنحيف ليست حلاً لإنقاص الوزن

المحروق: لا تعرضات قائمة للبنوك الأردنية على بنك سيليكون فالي .. ولدينا كفاية برأس المال

المياه: العمل على تحسين تزويد مياه الري وزيادة تغطية الصرف الصحي

الذهب يهبط عالمياً متأثراً بازمة القطاع المصرفي

المملكة على موعد مع منخفض جوي جديد السبت القادم

زلزال بقوة 5,2 درجة في إندونيسيا

السلفادور.. نقل ألفي سجين إلى مركز لاحتجاز الإرهابيين

لليوم الـ 31.. الأسرى يواصلون خطواتهم الاحتجاجية المتصاعدة ضد الاحتلال

الخميس، 16-03-2023 10:04 ص

ناسا تكشف عن بذلة جديدة لرواد الفضاء مصممة خصيصا لرحلات القمر - صورة

3599f505-49c2-4add-91b0-ea7235d95c1c


الوكيل الإخباري -  أصبحت البذلات البيضاء المنتفخة الكبيرة التي ارتداها رائد الفضاء نيل آرمسترونج وزملاؤه في رحلتهم إلى سطح القمر ضمن برنامج أبولو قبل نصف قرن تصميما عتيقا، إذ تحتاج ملابس رواد الفضاء العصرية إلى تصميمات تأخذ شكل الجسم وتناسب كلا من الرجال والنساء.

اضافة اعلان


وكشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) النقاب عن النموذج الأول لبذلة فضاء صممت حديثا وبالتحديد للبعثة الأولى من رواد الفضاء الذين يتوقع صعودهم إلى القمر في السنوات القليلة القادمة.


وعُرض أحدث تصميم لبذلة رحلات القمر في مركز جونسون للفضاء في مدينة هيوستون الأمريكية في فعالية نُظمت لوسائل الإعلام والطلاب واستضافتها شركة أكسيوم سبيس، ومقرها تكساس، والتي طلبت منها ناسا صنع بذلات رواد الفضاء المشاركين في برنامج أرتميس الذي يخلف برنامج أبولو لرحلات القمر.


وانتهت بنجاح في ديسمبر كانون الأول مهمة أرتميس 1، وهي الإطلاق الأول لصاروخ ناسا القوي الجديد ومركبة الفضاء أوريون التي بُنيت حديثا في رحلة تجريبية دون طاقم دارت حول القمر ثم عادت.


وتعتزم ناسا ووكالة الفضاء الكندية الإعلان يوم الثالث من أبريل نيسان عن رواد الفضاء الأربعة الذين تم اختيارهم لمهمة أرتميس 2 التى ستنطلق قريبا ربما في العام المقبل، وستكون أيضا مهمة للدوران حول القمر ثم العودة إلى الأرض.


وإذا نجحت تلك الرحلة فإنها ستمهد الطريق لإرسال مهمة أرتميس 3 التي سيهبط رواد الفضاء خلالها على سطح القمر وستكون أول رحلة على الإطلاق إلى قطبه الجنوبي، ومن المقرر إطلاقها في وقت لاحق من العقد الحالي. وستكون أيضا الأولى التي ترسل امرأة للسير على سطح القمر.


وقال مدير ناسا بيل نيلسون إن بذلات راود الفضاء الجديدة "ستتيح فرصا للمزيد من الأشخاص لاستكشاف وإجراء دراسات علمية على سطح القمر عن ذي قبل".
وستبدو البذلات الجديدة التي سيرتديها رواد فضاء بعثة أرتميس مختلفة كثيرا عن البذلات السميكة السابقة.


فالبذلات الجديدة تتميز بأنها عصرية وأكثر انسيابية ومرونة من تلك التي ارتداها رواد الفضاء في بعثات أبولو، وتتيح مجالا أكبر للحركة وتتنوع في الحجم.

 


 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

البنتاغون: كائنات فضائية قد تزور نظامنا الشمسي - صور

9_24

موظفة في مستشفى فرنسي تصوّر الجثث وتنشر اللقطات على الإنترنت

1227780-3-770x578

شاهد.. جبال اللوز تكتسي بالبياض بعد تساقط الثلوج في السعودية

1957030_0

حادثة مأساوية.. السيول تجرف 4 أطفال أمام أعين والدهم في السعودية -فيديو

وظيفة

20 وظيفة مهددة.. هل يأخد الروبوت عملك؟

اسم_أنثى_الحمار_الوحشي

الشرطة الأمريكية تقتل حمارا وحشيا بعد أن عض يد صاحبه وقطعها

أخبار متعلقة
download

رقم قياسي جديد.. 'واكاتا كويتشي' يقضي 157 يوما في الفضاء

19_2023-638131749865946701-594

أول مركبة يابانية خاصة بطريقها للهبوط على القمر في أبريل

20230218173811543

فيديو يحبس الأنفاس.. عين الإعصار 'فريدي' فوق المحيط الهندي

e4eacba9-3e9e-4b0a-a736-eac7c56b2323

لم يسبق لها مثيل.. صورة تخطف الألباب من الفضاء