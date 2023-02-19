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الأحد، 19-02-2023 02:37 م

فيديو يحبس الأنفاس.. عين الإعصار 'فريدي' فوق المحيط الهندي

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الوكيل الإخباري - رصدت كاميرات محطة الفضاء الدولية الإعصار “فريدي” فوق المحيط الهندي، حيث كانت عين الإعصار مرئية بشكل يحبس الأنفاس من الفضاء.

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وذكرت تقارير إعلامية أن “فريدي” اشتدت قوته وتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة، مشيرة إلى أنه يتجه الآن نحو مدغشقر، التي ما تزال تتعافى من آخر عاصفة مدمرة.

 

وقالت محطة الفضاء الدولية، في حسابها الرسمي على تويتر: “عين الإعصار المداري فريدي، تم التقاطها مباشرة من محطة الفضاء الدولية”.

 

 

سكاي نيوز

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