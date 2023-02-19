فيديو يحبس الأنفاس.. عين الإعصار 'فريدي' فوق المحيط الهندي

الوكيل الإخباري - رصدت كاميرات محطة الفضاء الدولية الإعصار “فريدي” فوق المحيط الهندي، حيث كانت عين الإعصار مرئية بشكل يحبس الأنفاس من الفضاء.
وذكرت تقارير إعلامية أن “فريدي” اشتدت قوته وتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة، مشيرة إلى أنه يتجه الآن نحو مدغشقر، التي ما تزال تتعافى من آخر عاصفة مدمرة.
وقالت محطة الفضاء الدولية، في حسابها الرسمي على تويتر: “عين الإعصار المداري فريدي، تم التقاطها مباشرة من محطة الفضاء الدولية”.
The eye of tropical cyclone #Freddy - captured live from the @Space_Station at 11:31 UTC today over the Indian Ocean to the east of Madagascar. Expected to make landfall there on Tuesday, Feb 21— ISS Above (@ISSAboveYou) February 17, 2023
Equivalent to a category 4 hurricane and getting stronger.
Feb 17, 2023 @WMO pic.twitter.com/q55IHD36qh
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