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الأربعاء، 16-11-2022 04:34 م

ناسا تنجح أخيراً في إطلاق صاروخها العملاق أرتميس إلى القمر - فيديو

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الوكيل الإخباري - أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” اليوم صاروخها العملاق “أرتيميس” إلى الفضاء في أول رحلة تجريبية متكاملة له إلى القمر، وذلك بمشاركة سعودية.

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وتعتبر هذه الرحلة إلى القمر الأولى من بين عدة رحلات أخرى من المفترض أن تسمح للإنسان في النهاية بالوصول إلى المريخ.

وكانت “ناسا” قد ألغت في 3 سبتمبر الماضي العد التنازلي لإطلاق الصاروخ وأجلت المحاولة بعد فشل محاولات متكررة من الفنيين لإصلاح تسريب وقود الهيدروجين السائل فائق التبريد الذي يتم ضخه في خزانات وقود المرحلة الأساسية للمركبة.


 

 

 

الخليج 365 

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