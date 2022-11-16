ناسا تنجح أخيراً في إطلاق صاروخها العملاق أرتميس إلى القمر - فيديو

الوكيل الإخباري - أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” اليوم صاروخها العملاق “أرتيميس” إلى الفضاء في أول رحلة تجريبية متكاملة له إلى القمر، وذلك بمشاركة سعودية.

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وتعتبر هذه الرحلة إلى القمر الأولى من بين عدة رحلات أخرى من المفترض أن تسمح للإنسان في النهاية بالوصول إلى المريخ.



وكانت “ناسا” قد ألغت في 3 سبتمبر الماضي العد التنازلي لإطلاق الصاروخ وأجلت المحاولة بعد فشل محاولات متكررة من الفنيين لإصلاح تسريب وقود الهيدروجين السائل فائق التبريد الذي يتم ضخه في خزانات وقود المرحلة الأساسية للمركبة.





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