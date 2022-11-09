ناسا تؤجل مجددا إطلاق أرتميس إلى القمر بسبب الظروف الجوية

الوكيل الإخباري - قررت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، يوم الثلاثاء، تأجيل محاولة إطلاق مهمة أرتميس إلى القمر مرة أخرى بسبب الظروف الجوية.



وأشارت ناسا إلى اقتراب عاصفة استوائية من ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث يقع ميناء كيب كانافيرال الفضائي، كسبب للتأجيل حتى 16 نوفمبر الجاري.



اضافة اعلان

وقالت وكالة الفضاء في بيان إن "ناسا تواصل مراقبة العاصفة الاستوائية نيكول وقررت إعادة توجيه عملية إطلاق لمهمة أرتميس الأولى يوم الأربعاء 16 نوفمبر، في انتظار الظروف الآمنة للموظفين للعودة إلى العمل، فضلاً عن عمليات الفحص بعد مرور العاصفة".

البيان

اظهار أخبار متعلقة

