ناسا تعيد صاروخها الضخم 'اس ال اس' إلى منصة الإطلاق من جديد -فيديو

الوكيل الإخباري - أُعيد صاروخ وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الضخم الجديد "اس ال اس" إلى منصة الإطلاق في فلوريدا لمحاولة إطلاقه مجدداً إلى القمر في غضون عشرة أيام، وهو ما سيشكل انطلاقة مهمة لبرنامج "أرتيميس" الأمربكي للعودة إلى القمر.



وبعد محاولتي إطلاق فاشلتين بسبب مشاكل فنية، أُعيد الصاروخ إلى مبنى التجميع في مركز كينيدي الفضائي من أجل حمايته من الإعصار "إيان".

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وانتهزت ناسا الفرصة لإعادة شحن بطاريات خاصة بأجزاء عدة من الصاروخ بينها بطاريات بعض الأقمار الاصطناعية العلمية الصغيرة المثبتة عليه.

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