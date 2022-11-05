السبت 05-11-2022
الوكيل الاخباري

إصابتان بتدهور مركبة شحن على شارع الـ100

21 مليون دينار كلفة عطاء تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية

هام من الدفاع المدني حول تجهيز المدافئ لفصل الشتاء

وصول دفعة من اللاجئين السوريين في لبنان إلى الحدود

742 مليون دينار صادرات تجارة عمان خلال 10 أشهر

تصنيف جديد لجواز السفر الأردني... 94 عالمياً و11 عربياً

أنتونوف يعلق على الوضع حول السفارة الأمريكية في موسكو

إصابة شاب برضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه في بيت لحم

الإعداد لتوقيع مذكرة تعاون نووي بين روسيا والعراق

نقيب المجوهرات يكشف سبب الارتفاع الكبير على أسعار الذهب في الأردن

السبت، 05-11-2022 09:40 ص

ناسا تعيد صاروخها الضخم 'اس ال اس' إلى منصة الإطلاق من جديد -فيديو

120736Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري - أُعيد صاروخ وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الضخم الجديد "اس ال اس" إلى منصة الإطلاق في فلوريدا لمحاولة إطلاقه مجدداً إلى القمر في غضون عشرة أيام، وهو ما سيشكل انطلاقة مهمة لبرنامج "أرتيميس" الأمربكي للعودة إلى القمر.

وبعد محاولتي إطلاق فاشلتين بسبب مشاكل فنية، أُعيد الصاروخ إلى مبنى التجميع في مركز كينيدي الفضائي من أجل حمايته من الإعصار "إيان".

اضافة اعلان


وانتهزت ناسا الفرصة لإعادة شحن بطاريات خاصة بأجزاء عدة من الصاروخ بينها بطاريات بعض الأقمار الاصطناعية العلمية الصغيرة المثبتة عليه.

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5e03f455a70a0

فيديو مروع حول العالم .. شاهد لحظة سقوط شاب من الدور الـ 20 في تحدي تيك توك

5454545454

ألسنة اللهب تلتهم شاحنة بعد مطاردة في كاليفورنيا-فيديو

أنواع_الببغاء_الأخضر

سرق سماعة المراسل وطار.. ببغاء يتحول إلى نجم مواقع التواصل في تشيلي-فيديو

17955

هولندا..السجن لأحد نشطاء المناخ بعد الهجوم على لوحة 'الفتاة ذات القرط اللؤلؤي'-صورة

1

علماء الفلك يرصدون "شبح" انفجر قبل 11 ألف عام

16777582721631795529

موظف في شركة عقارية بالصين يطالب بـ رواتبه بطريقة غير متوقعة-فيديو

أخبار متعلقة
7800000

الصين تطلق ‬آخر مكونات محطتها الفضائية

1d964e26-42f0-4cba-8f4a-0cf7cdda2c21

آثار اصطدام نيزك بسطح كوكب المريخ -فيديو

8

ناسا تكشف عن صورة مذهلة للشمس

70a0a69a1a

مختبر 'منغتيان' لمحطة الفضاء الصينية جاهز للإطلاق

7_118428_large

هبوط مظلي لـ 4 رواد فضاء في المحيط الأطلسي

19_2022-637977207389673581-967

ناسا تحدد موعدا جديدا لإطلاق 'أرتيميس 1'