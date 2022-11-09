الأربعاء 09-11-2022
الوكيل الاخباري

بلدية اليرموك الجديدة تعلن عن توفر وظائف شاغرة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

بلدية برقش تعلن عن توفر وظائف شاغرة

جامعة اليرموك تثني على جهود القوات المسلحة وخدماتها التعليمية

شهيد وإصابات باشتباكات خلال اقتحام الاحتلال لنابلس

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والد أمير

الخدمة المدنية تدعو دفعة كبيرة للامتحان التنافسي - أسماء

سماء المملكة على موعد مع زخات شهب كثيفة الأسبوع المقبل

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الأربعاء، 09-11-2022 07:46 ص

فيديو - نيزك يسقط على منزل في كاليفورنيا ويدمره بالكامل

نن


الوكيل الإخباري - وثقت كاميرات المراقبة في مقاطعة نيفادا شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تعرض أحد المنازل لدمار كامل إثر سقوط ما يعتقد أنه نيزك عليه.

اضافة اعلان


ويبحث المسؤولون في شمال الولاية عما إذا كانت كرة الضوء الساطعة التي شوهدت في السماء ليلة الجمعة هي في الحقيقة نيزك سقط على منزل شخص يدعى داستن بروسيتا وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية.


ودمر الحريق المنزل بالكامل ولحسن الحظ لم يصب أحد من أصحاب المنزل.
واستغرب أحد رجال الإطفاء الأمر، حيث قال: "أحقق في الحرائق منذ 12 عاما، وفي خدمة الإطفاء منذ 25 عاما، ولم يسبق لي أن شاهدت حريقا بسبب نيزك".


وأكدت الشرطة نيتها الاتصال بوكالة ناسا والقوات الجوية للتحقق من الأمر.
وفقا للخبراء، فإن احتمالات التعرض لصدمة نيزكية "ضئيلة للغاية"، مشيرين إلى أنها حدثت من قبل.


وذكر صاحب المنزل: "أشعر بأنني محظوظ جدا لأنني كنت على بعد 30 قدما من مكان سقوط النيزك".


هذا، وأنشأ أقارب العائلة حسابا للتبرع بعدما فقد الزوجان كل شيء.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1008190-638034002967495795

ملجأ للحماية من الضربات النووية معروض للبيع في ألمانيا-صور

4bcd58dfaf

مصر.. الحكم على قاتل سلمى بهجت فتاة الزقازيق

44FD3294-410D-4EEE-BAD4-18D57802A2B1

طعن شاب في نيويورك.. وتصرف صادم من الشرطة -فيديو

4c74ce812c

كوبرا سامة تختبئ داخل بطانية شاب في الهند - فيديو

84591

إنقاذ امرأة من حريق بمبنى في نيويورك - فيديو

2018_12_15_11_27_15_584

الشتاء اقترب... كيف تقلل فاتورة تدفئة بيتك؟

أخبار متعلقة
120736Image1-1180x677_d

ناسا تعيد صاروخها الضخم 'اس ال اس' إلى منصة الإطلاق من جديد -فيديو

7800000

الصين تطلق ‬آخر مكونات محطتها الفضائية

1d964e26-42f0-4cba-8f4a-0cf7cdda2c21

آثار اصطدام نيزك بسطح كوكب المريخ -فيديو

8

ناسا تكشف عن صورة مذهلة للشمس

كاليفورنيا

في قصر لمجرم سابق.. العثور على مفاجأة عمرها 30 عاما بكاليفورنيا

7_118428_large

هبوط مظلي لـ 4 رواد فضاء في المحيط الأطلسي