نجت من الموت المحتّم... لافتة مطعم تسقط على سيارة سيدة وتحطمها - صورة

الوكيل الإخباري - كادت امرأة من ولاية لويزيانا الأميركية تموت بعد سقوط لافتة سلسلة المطاعم الأميركية للأكل المكسيكي ".

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وكانت السيدة تنتظر طعامها أمام المطعم عندما سقطت اللافتة على الجزء الخلفي من سيارتها وسحقها بالكامل.

وأصيبت المرأة بجرح طفيف في رأسها وتتلقى الآن العلاج في المستشفى .









وقالت ماديسون دايلي، ابنة السيدة: إن والدتها كانت في طريقها لاصطحاب إخوتها من المدرسة عندما توقفت لتناول الطعام.



وشهدت منطقة كراولي عواصف شديدة الأسبوع الماضي، ما أدى لسقوط الكثير من الأشجار وأعمدة الكهرباء بالمنطقة.



لبنان 24

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