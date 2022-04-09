نصائح ذهبية لتعويد الأطفال على صلاة التراويح

الوكيل الإخباري - نصائح ذهبية، إن تعويد الأطفال على صلاة التراويح منذ الصغر، يعد من الأمور المهمة لأنه يعلق قلوب الأطفال بالصلاة، ويجعلهم مدركين لعبادات الشهر الكريم منذ صغرهم، إذ لا يمكن أن يُختزل رمضان في أذهان الأطفال على الزينة والعزائم الرمضانية، ولمة العائلة فقط، بل يجب أن تتسع عقولهم وقلوبهم لرمضان بروحانياته النابعة من عباداته، والتي تتمثل في الصلاة المفروضة وصلاة التراويح، وصلاة التهجد، وقراءة القرآن الكريم.





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نصائح ذهبية، لتعويد الأطفال على أداء صلاة التراويح يجب على الآباء والأمهات الإلتزام بتطبيق النصائح التالية:



1 - بداية يجب أن يكون الأبوين قدوة حسنة لأطفالهم، لأنهم يقلدون آبائهم ويتعلمون منهم كيفية أداء الصلاة.

2 - تعريف الأطفال بصلاة التراويح بطريقة مبسطة.

3 - تعليم الأطفال كيفية أداء الصلاة في جماعة بطريقة سهلة وبما يتلائم مع أعمارهم.

4 - إصطحاب الأطفال إلى المساجد لأداء صلاة التراويح، لأن ذلك يعرف الأطفال بها عن قرب ويذيقهم حلاوة صلاة الجماعة، وخصوصاً في أيام وليالي رمضان مع مراعاة ضوابط حضور الأطفال لصلاة التراويح في المساجد.

5 - يجب أن يعلم الأطفال قواعد الصلاة في المسجد، وهنا تقع على الأبوين مسؤولية كبيرة جداً لمعرفة ما يصح وما لا يصح أثناء الوجود في المسجد، والذهاب لآداء الصلاة.

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