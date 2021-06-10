نفوق لبؤة بفيروس كورونا يثير الفزع في الهند

الوكيل الاخباري - أثار نفوق لبؤة بسبب فيروس كورونا الفزع في غابة محمية في جنوب الهند حيث خضع 28 فيلاً لفحوص الكشف عن فيروس كورونا.



ونفقت اللبؤة البالغة من العمر 9 سنوات في مطلع يونيو بحديقة "أرينغار أنا" الحيوانية، وهذه المرة الأولى التي يُعلَن فيها عن موت حيوان في الهند بسبب كوفيد-19.



وستحلل العينات التي تم سحبها من الأفيال في المعهد الهندي للبحث البيطري في شمال الهند وستصدر النتائج خلال هذا الأسبوع.



وسبق وأن خضع 21 نمرًا في حديقة حيوانات" بهاغوان بيرسا" بولاية هندية لفحوص كورونا الأسبوع الماضي ؛ إثر نفوق نمر في سن العاشرة بعد ارتفاع كبير في حرارة جسمه.

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