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الثلاثاء، 08-06-2021 12:49 م

أكبر امرأة في العالم تتلقى لقاح كورونا وتتنافس على لقب موسوعة غينيس

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الوكيل الاخباري - تلقت امرأة هندية تبلغ من العمر 124 عامًا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" لتكون أكبر شخص في العالم يتلقى اللقاح.

وكشفت وسائل إعلام محلية في الهند أن ما مجموعه 9289 شخصًا، من ولاية جامو وكشمير الهندية، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية، تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا يوم الأربعاء.

وقال المسؤولون إن "ريهتي بيغوم"، من سكان شراكوارا بلوك واغورا، تلقت أول لقاح ضد كوفيد خلال حملة التطعيم وهي تبلغ من العمر 124 عامًا.

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وبحسب أهالي "ريهتي"، فإن الإثبات الرسمي الوحيد حول عمرها الحقيقي هو البطاقة التموينية الخاصة بابنها والذي يذكر أن عمرها هو 124.

 


ومع ذلك، لم يكن هناك تأكيد أو إثبات رسمي لعمر المرأة حيث لم يكن هناك دليل مقدم من المرأة أو عائلتها، فإذا صح الكلام، فإن "ريهتي" تعتبر أكبر من صاحبة لقب أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم والتي تبلغ من العمر 112 عامًا وتعيش في اليابان.


وقال مسؤول في وزارة الصحة بالولاية الهندية، عبد الرشيد جانيه، أنه لا يستطيع إثبات العمر الحقيقي للمرأة.

 


وقال: "بدأنا حملة التطعيم في المنازل، وصادفنا هذه العائلة. كانت ترغب في الحصول على الجرعة بالكوع، وهذا أمر جيد. لذلك، قمنا بإعطاء الحقنة لها، وعندما سألناها عن عمرها قالت بأنها تجاوزت الـ100 عام".


وتابع: "عندما رأينا البطاقة التموينية للأسرة التي ذكرت أنها تبلغ من العمر 124 عامًا، تأكدنا بأنها تجاوزت المئة الكن لا نعرف تحديدًا عدد السنوات".

 

 

المصدر: البوابة



 




 

 


 

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