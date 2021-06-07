الإثنين 07-06-2021
الوكيل الاخباري

15 ألف دولار لكل لاعب في حال التأهل للدور الحاسم من تصفيات المونديال

نقابة الألبسة: أسعار الشحن البحري ارتفعت لأكثر من 400%

حملة لإعطاء مطعوم كورونا للقطاع التجاري بمأدبا

قرار حكومي بإلغاء تحديد السقوف السعرية للدجاج

العلوم والتكنولوجيا ومركز السلم المجتمعي يبحثان التعاون بينهما

حملات نظافة في الطرق والشوارع بكفرنجة

الاردن يدين مقتل نحو 160 شخصا في بوركينا فاسو

%2.96 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

تجار الألبسة تدعو المواطنين للبدء بشراء مستلزمات عيد الأضحى

مؤتة تبحث التحديات التعليمية فيها جراء جائحة كورونا

الإثنين، 07-06-2021 10:12 ص

هاري وميغان يرزقان بطفلة ويعلنان عن اسمها

هاري-ميغان


الوكيل الإخباري - رزق الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بمولود أنثى، واختارا لها اسم ليليبيت، وهو اسم مشتق من اسمي الملكة إليزابيث والأميرة ديانا.

اضافة اعلان

ورغم تخليهما عن العرش، أعلن متحدث بإسمهما أمس الأحد، في بيان الخبر السعيد وكتب: "من دواعي السرور أن يستقبل الأمير هاري وميغان مولودتهما ليليبيت".

 

وأضاف "ليلي ولدت يوم الجمعة 4 حزيران في الساعة 11:40 صباحاً تحت رعاية أطباء وطاقم مستشفى سانتا باربارا في سانتا باربارا بكاليفورنيا".

وقال الزوجان في بيان: "لقد سميت ليلي تيمنا بجدة والدها جلالة الملكة التي تحمل عائلتها اسم ليليبيت، واسمها الوسط ديانا اختير لتكريم جدتها الراحل المحبوبة، أميرة ويلز".

يذكر أن الزوجين تخليا عن ألقابهما الملكية (دوق ودوقة الساكس) مطلع عام 2020 ويعيشان حالياً في الولايات المتحدة مع طفلهما آرتشي الذي ولد عام 2019.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_a605e624e9531eed98db2e097dfd4d9b

تحذير من خطر قادم بسبب تآكل غابات الامازون بشكل غير مسبوق

قرش

تايلاند تمد يد العون لقرش الخيزران المهدد بالانقراض

فيل

شاحنات تغلق طرقاً في الصين لمنع مرور قطيع من الفيلة إلى قرى مأهولة

5d417c56d43750aa078b4636

تعرف على أفضل الطرق للحماية من البعوض

1045784097mis00za0

أخطاء تؤكد فشلك في تربية أولادك

تفسير حلم رؤية الجرذ او الفأر في المنام

بعد مسيرة مهنية حافلة بإكتشاف المتفجرات .. الجرذ البطل يحال إلى التقاعد