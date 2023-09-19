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الثلاثاء، 19-09-2023 09:49 ص

هذه الطريقة ستساعدك على حفظ التمر لمدة عام من دون تلف

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الوكيل الإخباري - يحتوي التمر على العديد من السكريات، والمعادن، والألياف، والفيتامينات. كما تحتوي قشوره على "الفلافونيدات" التي تعمل كمضادات أكسدة.

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أوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"،  أن طرق حفظ التمور تختلف بحسب نوع المنتج.

عجينة التمر:
منتج غذائي يتم تحضيره من التمر المغسول ومنزوع النوى والأقماع. ويدخل في تصنيع البسكويت والحلويات والمعجنات والمثلجات أو أي منتج غذائي آخر.

وقد يخلط بالسمسم أو الفول السوداني أو المكسرات أو غيرها.

مسحوق التمر:
منتج على شكل مسحوق مُحضّر من طحن التمر المجفف بالطرق المناسبة ومنزوع النوى والأقماع.

ويمكن أن يُباع على شكل مسحوق، أو يتم تشكيله على هيئة رقائق أو غيرها من الأشكال.

دبس التمر:
سائل مُكثّف مستخلص من التمر بعد فصله عن الألياف والنوى والأقماع. ويتم استخلاصه بعدة طرق، منها الكبس، والعصر، والسلق.

فركتوز مستخلص من التمر:
منتج مُحضّر من استخلاص سكر الفركتوز من التمر أو دبس التمر. ويكون محلول مائي لونه مائل للصفار.

طرق الحفظ

التجميد
يعتبر من بين أفضل طرق حفظ التمر.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه يعمل على قتل أو خفض الأحياء الدقيقة، وكذلك خفض العمليات الحيوية والأكسدة.

ويُفضّل أن يكون التجميد بأقل درجة حرارة ممكنة.

التبريد
يمكن حفظ التمر في الثلاجة لأسابيع عديدة.
ومن المهم استخدام العبوات المناسبة التي تساهم في تقليل تعرض التمر للرطوبة. وقد تصل مدة الحفظ بالثلاجة إلى ثلاثة أشهر لبعض الأنواع.

التجفيف
يساعد التجفيف على خفض الرطوبة التي تساهم في نمو الأحياء الدقيقة.
وذكرت هيئة الغذاء والدواء السعودية أن حفظ التمر في جو يتمتع بنسبة 20% من الرطوبة، وتخزينه بدرجة حرارة 25 درجة مئوية، يطيلان من فترة حفظه إلى عام.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن التمر يُعتبر من بين أكثر المواد المُغذّية للجسم، خاصة عند تناوله على معدة فارغة.

 

 

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