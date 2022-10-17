الإثنين 17-10-2022
الوكيل الاخباري

زيادين: الأردن يؤمن بضرورة إعادة ضبط العولمة

فيضانات نيجيريا تودي بحياة 600 شخص

اعلان هام لطلبة مكرمة الجيش في الجامعة الأردنية- وثيقة

إصابة بتدهور صهريج محروقات على طريق المطار

إغلاق مسرب من طريق المطار إثر تدهور مركبة شحن- صور

ما هي الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية؟

ألمانيا: طيارو شركة يورو وينغز يبدأون إضرابا يستمر 3 أيام

توقيف شخصين على خلفية قضايا فساد بملايين الدنانير

نادي الأسير: 5300 حالة اعتقال سجلت منذ مطلع العام

عقل: انخفاض أسعار البنزين عالمياً 2 %

الإثنين، 17-10-2022 09:51 ص

هولندا..تعويض موظف بنحو 73 ألف دولار بعد فصله من العمل

عه8ه


الوكيل الإخباري - حظي حكم بحصول موظف هولندي على 75 ألف يورو (نحو 73 ألف دولار) من إحدى الشركات الأميركية، وذلك بعد أن فصلته الشركة بسبب رفضه تشغيل كاميرا حاسوبه لمراقبته أثناء ساعات العمل، بإعجاب رواد منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان

ورفع الموظف حينها دعوى قضائية ضد الشركة أمام محكمة هولندية، فأقرت صحة موقفه وأكدت عدم صحة إجراءات فصله.

 

وأمرت المحكمة في حكمها -الذي نشر في 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري- الشركة بدفع تكاليف المحاكمة وتعويض الموظف عن إجازاته المستحقة، وعن إنهاء خدمته، مع 50 ألف يورو (48.63 ألف دولار) إضافية كغرامة، ليصل إجمالي ما سيحصل عليه الموظف إلى 75 ألف يورو.

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
133-003412-deep-under-water-2

ما أقصى عمق تستطيع الغوص إليه قبل أن تنفجر رئتاك؟

551

رجل يسقط امام قطار وينجو بأعجوبة في تركيا -صورة

10202123152942102732076

نصائح وارشادات هامة لقطف الزيتون

تعتعتع

بايدن يحصل على خصم 50% في أحد مطاعم كاليفورنيا.. ماذا فعل؟ فيديو

7_118428_large

هبوط مظلي لـ 4 رواد فضاء في المحيط الأطلسي

image

فنان يقدّم وصلة موسيقية أثناء خضوعه لجراحة في المخ