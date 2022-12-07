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الأربعاء، 07-12-2022 12:28 م

واقعة مؤثرة.. شخص يحضر حفل تخرج زوجته بعد وفاتها بأيام في البحرين- فيديو

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الوكيل الإخباري - لم يستطع المواطن محمد مطلق الإشيقر عميد كلية حقوق مؤسس وأكاديمي سابق، أن يحبس دموعه أثناء إعلان اسم زوجته التي فارقت الحياة قبل حفل تكريمها من الجامعة بأيام.

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وفي مشهد مؤثر أبكى بعض الحاضرين، تسلم الزوج شهادة تخرج زوجته وعيونه تملأها الدموع والفرح والحزن في نفس الوقت، “كوكتيل”من المشاعر سيطر على هذا الزوج الوفي لزوجته الراحلة، أثناء تسلمه شهادتها.

وفي تصريحات له، وصف “الإشيقر” هذه اللحظات قائلًا: “يوم التكريم هو يوم طالما انتظرناه أنا وزوجتي وحبيبتي رحمها الله.. لقد كان طموحها أن تُكِمل دراسة الماجستير على الرغم من أنها كانت موظفة، وقد ظل هذا الطموح موجوداً حتى وجدت الجامعة التي توفر لها طموحها”.

 

وتابع: “قدر الله أن ترحل قبل حفل التخرج بأيام، وتمنيت أن تكون حاضرة وتشاهد إنجازها بنفسها، وما زال هذا الأمر يعصر قلبي”.

 

وواصل قائلا: “رغم التعب الجسدي والألم النفسي في حينه إلا أنني شعرت بضرورة حضوري وكأن هناك شيئا داخليا يدفعني وبقوة، إنها تستحق ذلك التكريم وتستحق حضوري، إنها مثال للتكريم والتقدير والحب والاحترام”.

 

 

 


 

سعودي نيوز 

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