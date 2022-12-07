واقعة مؤثرة.. شخص يحضر حفل تخرج زوجته بعد وفاتها بأيام في البحرين- فيديو

الوكيل الإخباري - لم يستطع المواطن محمد مطلق الإشيقر عميد كلية حقوق مؤسس وأكاديمي سابق، أن يحبس دموعه أثناء إعلان اسم زوجته التي فارقت الحياة قبل حفل تكريمها من الجامعة بأيام.

اضافة اعلان

وفي مشهد مؤثر أبكى بعض الحاضرين، تسلم الزوج شهادة تخرج زوجته وعيونه تملأها الدموع والفرح والحزن في نفس الوقت، “كوكتيل”من المشاعر سيطر على هذا الزوج الوفي لزوجته الراحلة، أثناء تسلمه شهادتها.





وفي تصريحات له، وصف “الإشيقر” هذه اللحظات قائلًا: “يوم التكريم هو يوم طالما انتظرناه أنا وزوجتي وحبيبتي رحمها الله.. لقد كان طموحها أن تُكِمل دراسة الماجستير على الرغم من أنها كانت موظفة، وقد ظل هذا الطموح موجوداً حتى وجدت الجامعة التي توفر لها طموحها”.

وتابع: “قدر الله أن ترحل قبل حفل التخرج بأيام، وتمنيت أن تكون حاضرة وتشاهد إنجازها بنفسها، وما زال هذا الأمر يعصر قلبي”.

وواصل قائلا: “رغم التعب الجسدي والألم النفسي في حينه إلا أنني شعرت بضرورة حضوري وكأن هناك شيئا داخليا يدفعني وبقوة، إنها تستحق ذلك التكريم وتستحق حضوري، إنها مثال للتكريم والتقدير والحب والاحترام”.



حتى لا يكون مقعدها فارغاً وحتى يبقى أسمها خالداً ولأنها تستحق التقدير لذاتها وتفوقها.

كانت عنوان للمثابرة والإصرار

أم رائعة

زوجة صالحة

معلمة مُحِبة ومخلصة

مثقفة وقارئة وطالبة علم

كم كنتِ رائعة رحمك الله حضرتُ حفل تخرج زوجتي #نوير_العتيبي رحمها الله تعالى وغفر الله لهاحتى لا يكون مقعدها فارغاً وحتى يبقى أسمها خالداً ولأنها تستحق التقدير لذاتها وتفوقها.كانت عنوان للمثابرة والإصرارأم رائعةزوجة صالحةمعلمة مُحِبة ومخلصةمثقفة وقارئة وطالبة علمكم كنتِ رائعة رحمك الله pic.twitter.com/WHoisH93JV December 3, 2022









سعودي نيوز