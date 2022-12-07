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الأربعاء، 07-12-2022 10:50 ص

شاهد فيديو يحبس الأنفاس لسباق بين سيارتين في الكويت ينتهي بفاجعة

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الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعية مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسيارتين تتسابقان في أحد الشوارع الكويتية قبل أن تقع الكارثة.

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فقد رصد فيديو نشرته صحيفة "المجلس" الكويتية سباقا بين سيارة من نوع "جيب رانغلر" وأخرى من نوع "تويوتا لاند كروزر". ويظهر الفيديو السباق بين السائقين في شارع بعكس السير، قبل أن يصدم سائق الرانغلر سائق اللاند كروزر، ويتسبب في اصطدامه بحاجز فاصل بين شارعين ويؤدي إلى وفاة السائق.

 

وقالت الصحيفة في تعليقها على الفيديو، الثلاثاء، إن السلطات تبحث عن "قائدة سيارة الرانغلر الذي تسبب بوفاة قائد اللاندكروز، خلف عايض العبيوي، على طريق الصبية".


 

 

 

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